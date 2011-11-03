美联储调降美国GDP预估

* 美联储持观望态度;调降经济成长预估

* 伯南克表示,购买MBS是"可行选项"

* 美联储密切关注欧洲局势发展,认为存在高度风险

* 芝加哥联储银行总裁埃文斯希望立即放宽政策

路透华盛顿11月2日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三调降经济成长预估,上调失业率预估,并称正考虑购买更多抵押支持债券来刺激举步维艰的经济复苏.

九名美联储决策小组成员投票赞成维持政策稳定,一名官员敦促立即推出更多刺激措施,主席伯南克则表示欧债危机给经济带来重大风险.

在两日会议结束後的新闻发布会上,伯南克表示,扩大购买抵押支持证券(MBS)对扶助经济而言是一可行选项,并称美联储仍在寻找其他途径,就政策方向给出更清晰指引.

"虽然我们仍认为经济活动和就业市场环境将逐渐好转,但这一进程可能令人沮丧地缓慢,"他说.

"再者,经济前景有很大的下滑风险,"伯南克表示."最明显的莫过于欧洲财政和银行业问题的疑虑已经让全球金融市场承压,这可能对信心和成长带来负作用."

他表示,美联储"正密切"监控欧洲情势.20国集团(G20)政治领袖周四和周五在戛纳(Cannes,康城/坎城)开会,欧元区债务危机问题料是谈论焦点.

一位分析师揣测,关于欧洲稳定性的疑虑,尤其是希腊丢出就已经同意的纾困案举行公投的震撼弹,可能影响到美联储的决定.

"美联储可能希望保留弹药直到欧洲主权债务危机的情况更加明朗化,"The Economic Outlook Group首席全球分析师Bernard Baumohl表示.

美联储的决议对金融市场几无影响.美股守住盘初升幅.美国10年期公债价格几无变动.

**疲弱的信号**

在最新的季度预估中,美联储下修了2011、2012和2013年国内生产总值(GDP)预估,但上修了失业率预估.美联储决策者预计,目前位于9.1%的失业率不会降至他们认为与充分就业相符的水准,甚至到预测期末端的2014年最後一季,也达不到这样的水准.

多位官员目前预计,明年美国经济增速将介于温和的2.5-2.9%之间,低于6月预估的3.3-3.7%,预测期内的通胀率没有变化.

他们预计,到2012年末失业率不会低于8.5-8.7%这一区间,较6月预估的7.8-8.2%有所上修,相比之下,6月的预估更为乐观.

一些美联储官员相信,当失业率降至5.2-6%之间时,美国就可实现充分就业.这几位官员预测,2014年末失业率仍将处于6.8-7.7%这个区间.

伯南克把失业率高企称之为一场全国性的危机,一些美联储的官员敦促祭出新举措,以促进经济更加强劲地增长.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三希望在本次会议上放宽政策,9月会议上曾投票反对宽松政策的三位官员则支持多数人意见.

**论战持续**

埃文斯此前建议美联储在失业率降至7%以前,都维持利率在近零水平,除非通胀率有可能升破3%.

伯南克暗示,正在美联储政策框架内对多种不同的方法进行讨论,其中包括埃文斯的提议.但他对几位经济学家提议的以名义国内生产总值(GDP)为目标的想法不以为然,称美联储会继续侧重于通胀和就业.

"目前我们不打算对政策框架作出任何大幅改变,"他说.

目前全球环境困难,且美国经济体质远未全面恢复健康,在这种情况下,美联储内部在政策走向上出现了分歧.

希腊就最新援助协议进行全民公投的决定,打压了欧洲终于开始掌控危急局势的期望,令全球股市大跌.

美国经济复苏仍旧不济,如果欧洲未能降服危机,美国经济复苏步伐有可能受扰.第三季美国经济环比年率为成长2.5%,较第二季出现明显好转,但仍不足以压低失业率.

面临经济复苏依然疲软的景况,美联储9月开启一项规模4,000亿美元的卖短债买长债计划,以打压长期利率.

美联储同样将抵押贷款市场考虑在内,将房地产债券到期回笼资金再投入抵押支持证券(MBS)市场.

伯南克为美联储扩大购买抵押支持债券的可能性留下馀地,但他并未承诺将采取此类行动.

"我认为购买MBS是可行选项.当然,如果条件合适,我们会考虑这种方案,"伯南克说.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍/兰秀娟;审校 徐文焰/张涛/程琳

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