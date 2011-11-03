3日盘前分析：市场做多信心增强

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
在欧债危机突生变数导致海外股市大跌的背景下，昨日A股市场走出独立行情。早盘沪深两市股指双双低开後，呈现低位震荡整理态势，随着在金融、地产等权重股的带动下，大盘一路震荡盘升，最终两市双双收出长阳线，成交量随之重新放大。
从技术层面分析，沪综指经历连续两个交易日的震荡调整之後，昨日股指探底回升强势反弹，成功收复久攻不下的60日线，短线技术形态重归强势，预计後市仍有反弹空间，反弹可看高一线。
笔者认为，外围市场的暴跌并没有对A股市场产生特别大的影响，可以看出市场信心相对稳定，随着通胀压力缓解和资金面进一步松动，A股市场的做多信心有望进一步增强。
从昨日A股市场外部环境恶劣与内部做多意愿较强之间的角力看，明显当前市场反弹势头略占上风，本次反弹的关键基础就是投资者对于调控政策的放松预期，预期的强弱以及兑现的程度将直接决定本次反弹的高度和力度。
总的来说，大盘反弹趋势仍将延续，虽然不时受到突然性事件影响，短期内会有所波动，但是大盘再次出现深幅下跌的可能性较小，後市股指有望进一步打开反弹空间。
操作上，短期大盘有望继续保持强势，投资者可持股待涨。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。