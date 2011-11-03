3日盘前分析：市场做多信心增强

在欧债危机突生变数导致海外股市大跌的背景下，昨日A股市场走出独立行情。早盘沪深两市股指双双低开後，呈现低位震荡整理态势，随着在金融、地产等权重股的带动下，大盘一路震荡盘升，最终两市双双收出长阳线，成交量随之重新放大。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在欧债危机突生变数导致海外股市大跌的背景下，昨日A股市场走出独立行情。早盘沪深两市股指双双低开後，呈现低位震荡整理态势，随着在金融、地产等权重股的带动下，大盘一路震荡盘升，最终两市双双收出长阳线，成交量随之重新放大。

从技术层面分析，沪综指经历连续两个交易日的震荡调整之後，昨日股指探底回升强势反弹，成功收复久攻不下的60日线，短线技术形态重归强势，预计後市仍有反弹空间，反弹可看高一线。

笔者认为，外围市场的暴跌并没有对A股市场产生特别大的影响，可以看出市场信心相对稳定，随着通胀压力缓解和资金面进一步松动，A股市场的做多信心有望进一步增强。

从昨日A股市场外部环境恶劣与内部做多意愿较强之间的角力看，明显当前市场反弹势头略占上风，本次反弹的关键基础就是投资者对于调控政策的放松预期，预期的强弱以及兑现的程度将直接决定本次反弹的高度和力度。

总的来说，大盘反弹趋势仍将延续，虽然不时受到突然性事件影响，短期内会有所波动，但是大盘再次出现深幅下跌的可能性较小，後市股指有望进一步打开反弹空间。

操作上，短期大盘有望继续保持强势，投资者可持股待涨。（完）

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