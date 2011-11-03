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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 09:20 BJT

曼城3-0胜比利亚雷亚尔

周三欧冠联赛A组一役中，曼城客场挑战比利亚雷亚尔，最终3-0取胜。图雷梅开二度，他在开赛第30分钟首开纪录，距离比赛结束约20分钟时再入一球，队友巴洛特利上半时伤停补时段内因禁区内被绊倒後，裁判判罚点球，他亲自操刀主罚命中。曼城目前积7分，落後拜仁慕尼黑排小组第二。路透

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