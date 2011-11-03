版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 09:20 BJT

国米2-1胜里尔

周三欧冠联赛B组一场比赛中，国际米兰2-1胜里尔，取得欧冠三连胜，暂时忘记意甲的伤痛。国米的阿根廷球员萨穆埃尔与米利托上下半场分别进一球，下半时第83分钟，德梅洛为里尔扳回一分，但无济于事。国米四场比赛积9分，里尔2分垫底。两周前国米曾客场1-0胜里尔。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐