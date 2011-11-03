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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 09:19 BJT

拜仁3-2胜那不勒斯

周三欧冠联赛A组一役中，拜仁慕尼黑3-2胜那不勒斯，小组出线希望在即。戈麦斯在25分钟时间内连入三球，上演帽子游戏，他个人在欧冠的进球总数达到17粒。那不勒斯借助费尔南德斯的两球扳回两分，竭力在失误频频的下半时扳平比分，但无果而终。拜仁四场比赛积10分，小组排名第一。路透

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