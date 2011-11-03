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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 09:19 BJT

皇马2-0胜里昂 提前出线

周三欧冠联赛D组一场比赛中，皇家马德里客场挑战里昂，C罗梅开二度，助皇马2-0全取三分，从而提前锁定欧冠淘汰赛资格。上半时比赛过半C罗以一记招牌式的任意球首开纪录，中场休息後C罗又主罚点球命中。皇马四场比赛後保持全胜。路透

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