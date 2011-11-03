美国10月民间部门新增就业超预期 但经济成长料仍缓慢

* 民间部门雇主10月招聘11万个职位--ADP

* 10月企业计划裁员人数下降--Challenger

* 美联储调降2012年GDP成长预估至2.5-2.9%,原为3.3-3.7%

路透纽约11月2日电---美国民间部门雇主上月招聘职位的数量超过预期,但就业市场难以取得强劲成长,强化了美国联邦储备委员会(美联储)的观点,即经济成长的进程可能"令人沮丧地缓慢".

美联储一方面承认第三季经济成长有所增强,但另一方面仍然调降经济增长预估,并上调失业率预期.

周五即将公布关键的美国非农就业报告,而此前周三公布的数据显示,民间部门10月就业岗位增加11万个.

民间就业服务机构ADP Employer Services公布的10月新增民间就业岗位超过分析师预期的10.1万个.9月新增数量修正後为11.6万个,初值为增加9.1万.

"这多少有点在原地踏步,仅够维持失业率处于平稳水平,"Raymond James的首席分析师Scott Brown在谈及近期的就业数据时说.

"我们非常希望经济增长更加强劲,能够大幅降低失业率,不过美联储预计这在近期内不会发生."

美联储最近更新的季度预测显示,它预测明年经济将温和增长,增幅在2.5%-2.9%之间,6月时的预测为3.3%-3.7%.

多位官员也预测,到2012年底失业率不会低于8.5%-8.7%,较6月7.8%-8.2%的预测有所上修.

最近几个月对美国经济正步入另一次衰退的担忧有所缓解,因经济在上半年表现疲弱之後,第三季度增长提速.

不过,居高不下的失业率对仍然脆弱的经济复苏构成严重挑战.

美联储承诺若条件允许则准备采取更多举措来刺激经济,这让华尔街感到宽慰,美股因而上涨逾1%.

欲浏览ADP和美国劳工部就业数据对照图表,请点击:(link.reuters.com/tut74s)

欲浏览美国计划裁员相关图表,请点击:(link.reuters.com/ret74s)

ADP报告显示,上个月民间部门就业岗位增加来自于中小型企业,这两种企业的就业岗位分别增加了5.3万和5.8万个.大型企业就业岗位则减少1,000个.此份报告由ADP与Macroeconomic Advisers LLC共同编撰.

"此报告显示,就业市场自夏季稍早以来略微改善.但就业增长仍不足以令失业率迅速降低,"野村证券驻纽约首席分析师David Resler称.

分析师表示,ADP数据可能不会促使人们大幅调整对周五非农就业报告的预估.

根据路透对分析师进行的调查,非农报告料将显示,上个月非农就业岗位增加9.5万,民间部门就业岗位增加12万.失业率料保持在9.1%.

周三稍早公布的另一份报告显示,美国企业10月计划裁员人数减少,上月曾触及逾两年来的高位,季节性岗位促使雇员计划大幅走高.

根据就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas所发布的报告,美国企业10月计划裁员人数为42,759人,较上月的115,730人锐减63.1%,创四个月来的最低.

10月计划雇员人数从9月的76,551人飙升至159,177人,因公司宣布了季节性岗位.零售业有133,940个公开职位.

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请几无变动,因购房需求改善,但再融资活动停滞.

10月28日止当周MBA经季节调整後的购房贷款申请小涨1.8%,而再融资指数下滑0.2%,抵押贷款市场指数小升0.2%.(完)

--编译 郑茵/李春喜/许娜/兰秀娟;审校 程琳/张荻/徐文焰/王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。