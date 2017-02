美林的明年投资七大地雷--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)

欧债危机乍现曙光,由德国总理梅克尔主导的欧洲稳定基金最後达成协议,将额度扩大为一兆欧元,颇有为後续义大利、西班牙危机筑起更高防火?的算计。另外,希腊债务减计五O%,也与银行达成共识。欧洲危机纾解很多,欧美股市全力大反扑。

十月二十七日德国股市大涨三二一.七七点,DAX指数写下六三四七.六的高点,二十八日又推进到六四O一.四点,继欧债危机的最低点,德国股市反弹二八.九一%,成为欧洲最亮眼的市场。而瑞士与法国股市反弹皆逾二五%,重新站上半年线的市场就有挪威、荷兰、瑞典、瑞士、西班牙、爱尔兰。

更值得一提的是美国的反弹更强劲,二十七日道琼指数大涨三三九.五一点,涨幅达二.八六%,标准普尔五百更弹升三.四三%,那斯达克也反弹三.三二%;除了费城半导体指数外,美股各大指数都站上年线,且那斯达克一百几乎创下历史高价。从美股弹升,完全反映出美国跨国企业的卓越竞争力。

相对来看,过去强劲无比的新兴市场表现相对落後,尤其是亚洲股市。二十八日南韩股市开高走低,只小涨O.三九%,台股也仅小涨O.六七%,过去强劲无比的大中华区市场,这回显得平淡,台股的欲振乏力,显然与苹果供应链在可成事件後的量变与质变有关,像二十七日的欧美股市大涨,TPK宸鸿发表第三季EPS(每股税後纯益)达十四.八四元,是历史单季次高,但是股价却杀到跌停。

另一个是台湾从DRAM、面板、太阳能到LED的「四大皆空」产业,受到极大冲击,双D的股票跌到剩残值,而LED的亿光宣布实施无薪假又喊停,也震撼整个业界;加上英业达宣布裁员四百多人,都让人看出产业肃杀的气氛。

欧债危机纾解之後,欧洲股市普遍反弹逾二O%,美股在二O%左右,其中道琼指数反弹一八.O六%,标准普尔五百与那斯达克皆弹升逾二O%,英国股市反弹一九.九六%,都属于反弹二O%这一级的范围。亚洲最强的南韩从一六四四.一一点反弹到一九六三.七四点,反弹约一九.四四%;中国股市以沪深三百为代表,从二五OO点反弹到二七二九点,只反弹九%;台股从六八七七.一一点反弹到七七四三.三七点,反弹幅度一二.五九%。这可以看出,欧美股市强弹,但是台股力道相对弱。

台股未来将面对几个重要关卡。在技术面,台股反弹已攻过季线,下一个压力区将在半年线,目前半年线的位置大约在八一O一点。这是高难度的目标区,因为这里同时还有一个八月五日留下的大跳空缺口,在八三一七到七九六二点之间,等于也告诉大家八千点大关难以越过,除非两岸出现不可预测性的大利多。即使顺利过关,但下一个最大压力区将在年线,目前的位置在八四一八点。

目前距离明年元月十四日的选举大约还有两个半月,大家对选举行情的期待已逐渐转淡。选前台股的规画,原则上以过三关为主轴,一是越过季线,已大功告成;下一个目标是半年线,这一关不好过,最起码大跳空缺口并不好过;最後一关则是年线,若有幸过年线,也应该逢高出清持股等待选举的结果。

**美国股市是未来观察重点**

进入二O一二年,投资难度会比今年更高。美国银行旗下的美林证券率先提出明年有七大地雷,美林认为明年经济前景乐观,但股市波动加剧,风险管理成为首要之务。其实这个话应用在今年,二O一一年一开始是充满希望的一年,但一年走下来,大家却发现危机重重,很多投资人在今年遭到重伤害,除非是买到苹果、亚马逊或是麦当劳、NIKE、沃尔玛之流的跨国大企业,否则股价跌下来,很难回到原来的高价。

像台湾的投资人今年就亲眼目睹优等生宏基电脑股价一下子跌掉七成;很多投资人寄予厚望,感情很深的鸿海,是从一二六.五元跌下来的;最具爆发力的股王宏达电,如今股价剩下天价时的一半;苹果供应链的大立光、TPK、玉晶光,最近的跌幅都不算小,今年是股价波动很大的一年。进入二O一二年,我的看法是经过这一波大反弹之後,全球股市的波幅会变小。

未来值得留意的是美国股市。二十七日道琼指数一根长红大涨,指数涨到一二二八四点,其实今年最高点就在一二八七六点,目前道琼的位置距今年最亮点只差五九二点。道琼指数在全球股市这一波反弹中,不无可能再创新高价。标准普尔五百在一二九二点,距今年最高点一三七O点,也是近在尺尺。还有那斯达克一百已逼近今年高价,美股走出的这个格局,与大家原来的想法都不一样。

也许今年第四季,全球股市的反弹是由美股所带动,在美股创新高、全球股市信心转趋乐观之际,突然又出现一波杀盘,如果是这样,台股的反弹有机会到年线。因此,全球股市未来的走向,在欧债危机暂时纾解之後,美股将是最重要多头指标。

**联准会升息是七大地雷之首**

美林的明年七大投资地雷,第一颗就是联准会升息。美林认为假如美国经济在明年强劲成长,联准会可能会突然升息,这将使得全球资金再度转向。美国升息,美元会强力上涨,避险资产如黄金、白银等,可能反向出现变化。美林也提醒全球投资人重视美股的程度要胜过关心新兴市场。其实从这一波的股市反弹,已嗅出这个端倪。

美林的第二颗大地雷是社会动荡升高。我十分认同这个说法,今年全世界天灾很多,从日本大地震到这次泰国水患、土耳其强震,明年可能是贫富差距悬殊,政治人物的无能与私心引发政治的动乱。

今年从北非到中东的茉莉花革命已接近尾声,利比亚强人格达费被杀,突尼西亚即将进行民主选举,九月以来在全球展开的占领华尔街行动在全球串联,迄今尚未平息。这项反贪婪的行动,可能埋下社会动荡的新种子。

美林认为社会动荡不利股票的投资,全球抗议事件频传,会使投资人偏好债券胜过股市,防御性股票会胜过景气循环股。

第三颗地雷是中国经济可能硬着陆。这可以观察几个点,一是中国房市反转下跌修正的程度;二是温州高利贷危机冲击范围有多大,如果全中国都如此,且民企遭到重大打击,情况将愈发不利;三是中国生产基地在高工资冲击,如今加上污染事件频传,中国的世界工厂地位告一段落,而中国转型变成世界市场还有一段距离。蓬勃发展了三十年的中国经济,这次调整已属必然,关键是硬着陆或是软着陆?

**中国经济可能酝酿巨大变化**

从股市来看,美股往新高价迈进,深沪股市却仍在低档徘徊,这不是好现象。以上海A股来说,O八年金融海啸前,上海A股涨到六四二九.二八四点,又跌到一七四九.O一六点;O九年再反弹到三六五一.二O二点,如今又跌到二四一六.六O三点。上海A股创了今年新低,且只有O七年最高水准的三分之一左右,这与全球多数股市都逐渐回到海啸前的高点很不一样。从股市是橱窗的理论来看,中国经济可能酝酿巨大的变化。

美林的报告指出,全球新兴市场的股票和货币都将感受到硬着陆的冲击,资金将流入美国、欧洲和日本的防御性资产,主要是美元、公债加上黄金。

第四颗地雷仍是大家牵挂的希腊债务危机蔓延。美林认为希腊危机蔓延,最後将扩及西班牙、义大利、爱尔兰及葡萄牙,未来必须留意欧元是否重挫,及义大利公债殖利率是否不停地飙高。在失序的违约情况下,股市将重挫,特别是金融股、公司债、能源股和产业股也将下跌,看来欧债问题仍将是二O一二年投资人的心头大患。

第五颗地雷是贸易战爆发。这次美国参议院对中国通过汇率操控案,中国对苹果供应链及沃尔玛重庆卖场略施薄惩,已经有一点贸易战的味道。二O一二年美林认为若中国与欧洲相继采行保护主义以对抗衰退,而中国对西方产品课徵报复性关税,将全面引爆贸易战,进而可能导致停滞性通膨。

美林认为全球贸易战会使中国、日本、德国、南韩和新加坡格外脆弱,出口导向国家将遭到较大伤害。第六颗是应选择对市场波动较不敏感的产业,如零售、软体、科技、休闲和教育股,避免受经济数据影响,或基本面不佳的产业。

美林的第七颗地雷是市场领先股变少。美林认为若欧债危机导致全球衰退,将促使投资人集中投资少数绩优大型股,而这些股票泡沫化机会也将随之升高。像在欧债危机之後的股市反弹,美国的沃尔玛、麦当劳、NIKE、英国的联合利华、西班牙的ZARA,股价都创新高,这些绩优大型股今年股价在充分发挥後,明年机会相对变小。

美林建议挑选科技、工业、民生必需品等高成长优质产业股,在市场领先股上扬时搭顺风车,但持股时间不要太长,这是美林的七大投资地雷与建议。

**逢低入市是不变致胜法则**

最近《霸荣周刊》则认为美国金融股惨跌,劝投资人快捡便宜。目前苹果市值直逼四千亿美元,而美国最大的摩根大通、富国银行市值都剩下一千多亿美元,花旗与美国银行都只剩下几百亿美元;金融股在经过大崩坏之後,目前摩根大通或是富国银行,本益比都不到十倍;过去本益比最高的高盛,如今也只剩下十七.五倍。

《霸荣周刊》认为金融股面临一长串疑虑,包括经济疲软、借贷迟滞、利润缩水、低利率、欧债减值等问题,但霸荣认为银行股与金融业者往往创造稳健获利,建立充裕的资本基础。而当前情势远比O八年底与O九年初的时候好多了。

霸荣认为美国金融股的体质远比欧洲银行好,像巴菲特买进美国银行可转换股权,也是逢低入市的一个法则;台湾卓越的投资家尹衍梁今年把中国大润发包装成高鑫控股在香港上市,是一种另类的「cashout」,却大力增资反向买进南山人寿,这也是危机入市的法则。

从二O一二年的布局来看,今年股价表现卓越的逆势股,明年涨幅相对小;但是今年跌得深,明年有转机的产业或个股,反而给了投资人危机入市的机会。在全球投资气氛不宁静的前提下,从低入市才是致胜法则。(完)

专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

