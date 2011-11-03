福岛核电站二号反应堆疑似出现过核裂变

路透东京11月2日电---东京电力公司(9501.T)周三称，福岛核电站二号反应堆内发现可能是核裂变的产物，或对冷停堆努力造成挫败。

分析人员称，核辐射风险不太可能增加。

日本3月地震和海啸造成福岛第一核电站受损，辐射物质进入大气，造成自切尔诺贝利核事故25年来最严重的核灾。

东电称，在福岛核电站二号反应堆中发现放射性物质氙133和135，或为核裂变产物，为预防发生核反应，已向其中注入水和硼酸的混合物。

东电发言人松本纯一（Junichi Matsumoto）告诉记者：“根据反应堆内存在氙133和135判断，可能曾短时出现过核裂变临界反应。”

发生可控核反应时，会出现临界状态。核电站就是利用由此产生的热能发电。

曼彻斯特大学的韦克福德（Richard Wakeford），他对东电这一发现的第一反应是“表示怀疑”。

韦克福德在邮件中称：“核裂变临界需要一定的条件，而福岛核电站看似并不具备这种条件……此外，临界反应会出现辐射爆发，我认为，这是能被检测到的。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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