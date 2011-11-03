卡扎菲倒台致使俄武器出口损失惨重

路透俄罗斯圣彼得堡11月2日电（记者 Alexei Anishchuk）---俄罗斯负责武器出口的官员周三称，利比亚前领导人卡扎菲倒台，对俄罗斯武器出口造成的损失高达百亿美元。

俄罗斯是世界第二大武器出口国，此前曾多次表示，利比亚动荡导致俄罗斯与利比亚武器供应合同受影响，给俄方造成的损失达到40亿美元。

俄联邦军事技术合作局负责人德米特里耶夫（Mikhail Dmitriyev）则对记者表示：“这40亿美元只是名义上的，实际销售损失可能高达百亿美元。”

“损失是肯定的……在国防领域，我们现在与利比亚新领导层没有接触。”

有外交官员批评克里姆林宫在利比亚危机中立场模棱两可，一方面未对反卡扎菲行动表示支持，另一方面却又同意制裁卡扎菲、并允许西方采取军事行动。

就连俄罗斯精英阶层内部，在利比亚问题上也曾出现分歧。

2010年卡扎菲当权时，俄罗斯与利比亚的武器合同金额占俄武器出口的12%。而在今年2月实施对利比亚武器禁运後，俄罗斯不得不放弃了40亿美元的新合约。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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