《McLean专栏》会计操作可能是MF Global垮台祸首之一

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为名利场(Vanity Fair)的特约编辑,与Joe Nocera合写"All the Devils are Here: The Hidden History of the Financial Crisis".她的第一本书"The Smartest Guys in the Room"是与Peter Elkind合作,後改编为记录片并获得奥斯卡奖提名.以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Bethany McLean 编译 沈以文/肖群英/洪曦
路透11月1日电---全球首屈一指的大宗商品与衍生品经纪商MF Global周一申请破产保护.这家公司的历史可以回溯到两个世纪之前,但在执行长(CEO)Jon Corzine的手中不到两年时间即宣告垮台,因为买进大量欧洲主权债.Corzine的个人履历相当辉煌,曾任高盛董事长、新泽西州参议员以及新泽西州州长.
第一个感觉是他下了大赌注,为了让MF Global转型为类似高盛的金融机构,可以代客操盘,也有自营业务.虽然投资规模受到相当程度的监管,但是会计操作和其他相关披露却很松散,而这或许是MF Global垮台的重要成因之一.
越来越多的难堪疑问在声请破产後的24小时里浮出水面,问题如滚雪球般堆积,纽约时报报导指出,数亿美元的客户资金不见踪影,美联社引述联邦官员的话称,该公司承认,当公司问题恶化时,曾动用客户的钱.这些是有意而为,还是管理松散仍不清楚.截至发稿前,MF Global并未回应置评的要求.
MF Global破产的主因是核心业务的利润迅速减少.该公司的核心业务很单纯,甚至可以说是平实.它在文件中所说的整体营收的"一大部分",来自于将客户帐户内资金投资于高收益资产的利息收入,以及投资收益减掉客户报酬後的息差.随着这几年利率急降,MF Global的净利息收入也跟着大降.从2007财年第二季18亿美元,急减至四年後仅有1.13亿.该公司股价也从2007年末的每股超过30美元一路下跌,到2009年时,已低于10美元.
连任新泽西州州长失利的Corzine,在高盛老同事Chris Flowers的介绍下,于2010年春天入主MF Global.他大笔投资于主权债,手中部位迅速累积,公司财年第二季底时净多仓已增至63亿美元,是公司有形普通股权益资本的五倍.我得知Corzine的投资在公司内部引发争议,但没有人驳回他的决定,也许因为毕竟他是Jon Corzine.他对市场的影响力可以从这件事看出端倪:8月初MF Global发布一宗债券交易初步说明书,该公司承诺如果Corzine"被美国总统任命为联邦官员"并且离开MF Global,公司将多支付投资者1%报酬.
买进欧洲主权债恐怕不只是押注意大利、西班牙、比利时、葡萄牙和爱尔兰公债将有优厚报酬率.MF Global还着眼于有利的付款方式,当然还有会计入帐的方式.在该公司提交的文件中,MF Global利用到期日等于或远于债券到期日的附买回交易(repo-to-maturity),来支付买债券的钱.也就是债券本身被当作贷款担保品,MF Global赚的是债券利率和付给附买回交易对手之利率的利差.
关键在于,MF Global文件指出,为了会计目的,这些交易被登录为销售,因此这些资产与负债就被挪出了MF Global的资产负债表,即使该公司仍担负着发债方可能违约的风险;这同时也意味着该公司的主权债曝险并未反映在其风险值评估当中.这还表示MF Global在销售当时就已认列了收益(或亏损).
文件并未指出前期认列的收益有多少.但如果是一大部分,这些交易就是让公司获利提早认列,也就可能掩盖了MF Global核心业务实际上表现并不太好的事实.
MF Global的公开文件也未提及此类交易对公司盈利作出多少贡献.但有关repo-to-maturity交易规模可从MF Global最近10K文档中找到蛛丝马迹,这份标题为"表外业务安排和风险"的文件称:"截至2011年3月31日,买入附卖回协议的证券和卖出附买回协议的证券金额分别为14.957亿美元和145.203亿美元,均为合约价值,且未经认列(de-recognized)"("未经认列"意味着转移至资产负债表外.)
卖出附买回协议的145亿美元证券中,52.6%以主权债务作为担保.要概略了解"repo-to-maturity"交易扩增步伐的一个方法,就是将其与截至2010年3月31日的数字相比,由此可知卖出附买回协议证券规模在一年内即猛涨近90亿美元.
一旦监管机构和评级机构开始盯上此事,该交易本身风险可能不算过高的特质就变得无关紧要.(该债务全部是2012年底到期,MF Global当然已经安排好其到期前的融资.)
但毕竟这是欧洲主权债务,且交易规模巨大,显然担忧可能部分源于会计方法不当,而没有披露信息则肯定是众人疑虑所在.
MF Global在9月1日的文档中称,美国金融业监管局(FINRA)要求该公司"调整对欧洲主权债务交易的资金处理".MF Global总裁在申请破产当日提交的一份书面宣示中提到,FINRA对该公司9月提交文件"不满",并"责令"其对外宣布"持有63亿美元的短期欧洲主权投资组合多头仓位,这些仓位到期前的融资安排已完成."就监管机构而言,发出"不满"和"责令"之类的措辞绝不是好事!
自Corzine加入MF Global的声明出炉至10月24日周一盘初,MF Global股价已从近10美元高位下挫了62%.随後,穆迪调降了该公司债信评等,称MF Global"无法实现2-3亿美元的年度税前获利,同时亦不能将杠杆维持在可接受范围内".
换句话说,穆迪担心MF Global业务的实际获利能力.第二天,MF Global按照FINRA要求公布63亿美元仓位,以及9月当季亏损近2亿美元--其中很大一部分是由于该公司削减1.194亿美元的递延税项资产,多位会计师表示,这是该公司很难在短期内恢复丰厚获利的迹象.截至上周末,三家评级机构均将MF Global评级调降至垃圾级.穆迪表示,调降评级"显示出对MF Global羸弱核心获利能力的观点,因其以欧洲主权债务敞口的形式承担庞大风险."MF Global股价上周下跌67%.
事件的详细情况尚未水落石出,但根据财务长的书面宣示,评级调降"造成追缴保证金数额增加",这消耗了公司现金.出售全部或部分业务的计划也告失败,因为外界发现资金去向不明.另一项原因可能是潜在买家对核心业务疲弱程度有所察觉.
诚然,如果Corzine出于会计认列操纵目的来进行交易,那麽他做事的动机就更加让人疑惑.类似的情境,不也都存在这样的问题吗?(完)
--译文审校 蔡美珍/张明钧
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