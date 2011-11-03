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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 10:12 BJT

曼联2-0胜加拉迪

周三在欧冠联赛C组，曼联坐镇主场2-0胜罗马尼亚加拉迪。鲁尼（中）出现在不太熟悉的中场核心角色，球队表现一度令人皱眉，不过弗格森的决定最终收效。鲁尼第87分钟劲射，球碰对方球员萨尔吉後偏转，制造一记乌龙球。瓦伦西亚在第8分钟为曼联首开纪录。曼联四场比赛积8分，小组排名第一。路透

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