贫富差距因素使美国宜居指数排名降至23位

路透哥本哈根11月2日电---根据联合国周三发布的2011年人类发展报告，美国仍是全球第四最适宜生存的国家，但在经贫富差距因素调整後的排名榜上，则降至第23位。

由联合国开发计划署（UNDP）发布的这一排名是按人类发展指数得分计算的，衡量过去21年在考虑经济前景、教育水平和寿命预期等因素後，人类福利的指标。

UNDP去年首次引入经贫富差距因素调整後的人类发展指数，旨在将其作为年度人类发展报告的一部分，与未经调整的指数一并发布。

其他一些富裕国家的排名，在经贫富差距因素调整後，也明显降低。加拿大在未经调整的指数中排名第六，调整後排在第12位。韩国未调整时排名第15位，调整後排第28位。

调整後的指数，在原指数涉及的寿命预期、教育和以收入衡量的生活水平这三个方面，考虑贫富差距因素後进行调整。

UNDP最新报告重点在环境可持续性与公平之间的关系上，以衡量社会公平与公正以及获得高品质生活的水平。

报告称，过去几十年，尽管健康和教育上的差距减小，全球很多国家收入分配变得愈发不公平。

挪威在过去11年间第九次登上宜居榜单榜首，在经贫富差距因素调整後的榜单中依然排名第一。澳大利亚则在两份榜单都排名第二。荷兰在宜居榜单排第三，经贫富差距因素调整後排在第四。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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