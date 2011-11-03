德法要求希腊迅速决定是否续留欧元区 将暂缓发放援金

法国总统萨科齐和德国总理默克尔11月2日在戛纳出席20国集团峰会。 REUTERS/Charles Platiau

* 德法要求希腊就欧元方案作出清晰表示

* 亚洲各国在G20峰会前夕敦促欧洲遏制危机

* 欧盟和IMF消息人士表示全民公投将拖延援助金发放

* 意大利银行业承压,EFSF推迟发债

路透法国戛纳11月2日电---德法周三向希腊施压,要求其迅速就是否欲留在欧元区作出决定,此前希腊决定就欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援方案进行全民公投,引发全球市场恐慌.

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理默克尔邀请希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)与欧盟高级官员一道,在20国集团(G20)峰会召开前夕于戛纳进行紧急会谈.希腊此举令G20各国措手不及.

德法表示,他们将敦促希腊总理迅速落实措施,来化解欧元区债务危机.希腊政府的行动令外界对欧债危机的疑虑再起.

帕潘德里欧在抵达餐会现场时并未发表评论.在会上,他料将承受欧洲各国针对其未通报欧盟夥伴国,单方面决定进行公投的怒气,而欧盟各成员国正向希腊提供救援.

德法两国领导人先与欧盟和IMF高层会面,讨论如何限制希腊此决定带来的伤害,并敦促其迅速作出决定.

来自欧盟和IMF董事会内部的消息人士称,在公投前不会发放希腊亟需的80亿欧元援金,因为官方债权人希望确保希腊政府会严守其撙节计划.这笔援金原定于本月发放.

欧盟消息人士称,欧盟执委会主席巴罗索在帕潘德里欧抵达戛纳前,就已向後者传达了这一讯息.

此前帕潘德里欧致信欧盟领导人称,他希望在公投前讨论第二套方案细节.此信惹恼了欧洲各国官员,也愈发对希腊失去信任.

就在紧急会议召开前数小时,在举行戛纳电影节的大厦里,法国总理菲永向议会表示:"欧洲不能为公投结果而静候数周时间."

"希腊必需快速明白地表示,是否决定留在欧元区."

飞赴戛纳前,默克尔同样也表达了与菲永同样的恼怒与不耐.

"上周我们就希腊问题达成了一项计划.我们想将该计划付诸实践,但要想这麽做,我们需要明确态势,今晚的会议应该有助于此,"她说.

多份民意调查显示,多数希腊人认为,上周欧元区领导人达成的1,300亿欧元(1,780亿美元)协议是一份糟糕的协议.

但事态发展更多将取决于帕潘德里欧如何框定公投范围,是讨论援助协议,还是要不要留在欧元区.援助协议包含令人痛苦的减支要求,而留在欧元区仍为希腊民心所向.

希腊政府的一位新闻发言人称,是次全民公投将围绕援救协议,而非是否留在欧元区.但另一位政府消息人士表示,公投的主题和时间表要等帕潘德里欧从戛纳回来,才能敲定.

多位法国官员谈到,将敦促帕潘德里欧在全民公投之前将援助协议提交议会,以期抚慰金融市场的紧张情绪,并且公投不得迟于12月中旬,以避免数月的不确定性.

德国财政部的一位新闻发言人称,希腊明显拥有足够多的资金,令其运行至12月中旬,到那时该国得赎回逾60亿欧元的债务.

浏览欧元区债务危机的图表,请点选:(link.reuters.com/rev89r).

**数周的不确定时期**

萨科齐的办公室表示,几位参加G20会议的欧元区领导人周四上午将在戛纳会晤,其中包括西班牙和意大利两国的总理.

由于有新迹象显示希腊的举动引起市场混乱,欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金不得不暂停30亿欧元的发债计划.

意大利金融稳定委员会称,该国一些银行在国际市场上融资遇到困难.

亚洲的G20国家对欧洲施压,要求其解决危机,以免对世界经济造成严重损害.

中国财政部副部长朱光耀希望希腊公投所带来的不确定性是可控的,并表示中国政府无法考虑增加对EFSF的投资,因增强该基金救助能力的计划缺乏细节.

韩国总理李明博表示,G20必须采取迅速大胆的行动,以遏制危机.目前这场危机正在向世界其它地区扩散.

不管公投的结果如何,帕潘德里欧的这场豪赌都将带来数周的不确定性,而此时此刻欧元区17国恰恰亟需一段稳定时期来实施此前所达成的补救措施,从而控制这场主权债务危机.

帕潘德里欧所属政党的部分人士要求他辞职,称突然举行公投的决定将危及该国的欧元区会籍.公投决定重挫欧元和股市.

"在我们的欧洲整合进程及参与欧元区的议题上,此次公投在希腊内外都将是一个指引和信号,"帕潘德里欧在周三早晨结束的内阁会议上称.此次马拉松会议长达七个小时.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索敦促希腊在支持援助计划方面团结一致,并警告道,其他的可能都太过糟糕而无法预测.

"如果希腊不同意欧盟/IMF计划,那麽希腊人民的处境会更凄惨,尤其是那些弱势而亦受冲击的群体.结局很难预料,"他称.

欧元集团主席容克表示,如果希腊公民投票拒绝援助计划,那麽希腊可能会破产.日本财务大臣安住淳亦称,"每个人都将陷入困境."

容克、巴罗索、欧盟主席范龙佩、IMF总裁拉加德和欧洲央行一名高级官员参加了=的周三会谈.

**欧洲央行成关注焦点**

投资者对欧洲遏制债务危机的能力存疑,使市场再次下跌,也将意大利置于风口浪尖之上.

尽管欧洲央行仍在购买意大利公债,周二其公债较德债的风险溢价触及欧元问世以来高点.

意大利总理贝鲁斯柯尼急于出台措施安抚市场,召开紧急内阁会议加速预算改革.目前要求他下台的呼声日益升高.

爱尔兰财长表示,欧洲央行将被迫承诺一道"资金防火?"在市场购买公债,而欧洲央行的许多决策者对这一做法非常不满.

除非希腊的形势更加明朗,否则上周欧元区达成的协议很可能处于不确定状态,这使得欧洲央行成为抵御市场攻击的唯一屏障.

德国银行业协会负责人Michael Kemmer表示,民间债权人扣减50%希腊债务的协议需要暂缓一下.

但国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)表示,制定该计划技术细节的工作仍在继续.

希腊反对党保守党领导人Antonis Samaras表示,总理帕潘德里欧一个人已经构成了一道障碍.

"如果银行业还不知道希腊是否接受这个协议,他们又怎麽会接受债务扣减?"他在对议员的演讲中表示."帕潘德里欧已经把希腊置于全球的风暴中心……一个如此慌乱的政府是非常危险的,必须尽早解散."

希腊政府发言人Ilias Mosialos表示,在纾困协议的基本条款制定之後,公投将"尽可能早"地举行.

希腊官员曾暗示公投可能在1月中旬举行,但内政部长表示最早可能在12月举行.

希腊媒体,包括一些传统上对政府友好的报纸,几乎一致谴责帕潘德里欧.

中左翼报纸Eleftherotypia在头版把希腊总理描述成为"混乱之王".另外一份亲政府的报纸Ethnos,则称举行全民公投"是自杀性的行为".(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟/郑茵/许娜/李春喜;审校 徐文焰/程琳/戴素萍/沈以文/张荻

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