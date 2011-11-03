胡锦涛希望欧盟救援协议能够落实

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京11月3日电---中国国家主席胡锦涛在戛纳与法国总统萨科齐会晤时表示,中国希望10月底达成的欧盟救援协议能够得到落实.
根据中国外交部发表的声明,胡锦涛对萨科齐表示,欧洲债务问题应该主要依靠欧洲解决.
"日前欧盟制定的解决欧洲债务问题的一揽子方案,体现了欧盟对解决欧洲债务问题的决心和意志.希望该计划的落实有利于解决欧洲面临的困难,有利于欧洲经济恢复和发展."胡锦涛表示.
胡锦涛亦称,通过戛纳的G20峰会向国际社会传递保增长、促稳定的明确信号.
胡锦涛没有具体说明中国将采取何种举措,以帮助欧盟控制主权债务危机.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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