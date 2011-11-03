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中国财经 | 2011年 11月 3日 星期四 10:27 BJT

胡锦涛希望欧盟救援协议能够落实

路透北京11月3日电---中国国家主席胡锦涛在戛纳与法国总统萨科齐会晤时表示,中国希望10月底达成的欧盟救援协议能够得到落实.

根据中国外交部发表的声明,胡锦涛对萨科齐表示,欧洲债务问题应该主要依靠欧洲解决.

"日前欧盟制定的解决欧洲债务问题的一揽子方案,体现了欧盟对解决欧洲债务问题的决心和意志.希望该计划的落实有利于解决欧洲面临的困难,有利于欧洲经济恢复和发展."胡锦涛表示.

胡锦涛亦称,通过戛纳的G20峰会向国际社会传递保增长、促稳定的明确信号.

胡锦涛没有具体说明中国将采取何种举措,以帮助欧盟控制主权债务危机.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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