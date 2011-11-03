胡锦涛希望欧盟救援协议能够落实

路透北京11月3日电---中国国家主席胡锦涛在戛纳与法国总统萨科齐会晤时表示,中国希望10月底达成的欧盟救援协议能够得到落实.

"日前欧盟制定的解决欧洲债务问题的一揽子方案,体现了欧盟对解决欧洲债务问题的决心和意志.希望该计划的落实有利于解决欧洲面临的困难,有利于欧洲经济恢复和发展."胡锦涛表示.