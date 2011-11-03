独家：Groupon团购网IPO定价或高出目前区间1-2美元--消息

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透11月2日电---据两位自称与主承销商谈论的投资者透露,团购公司Groupon首次公开发行(IPO)的定价可能比目前每股16-18美元的区间高出1-2美元.
Groupon向美国证券交易委员会(SEC)提出IPO申请,发行3,000万股,相当于总股本的4.7%.预计认购将于周三下午稍晚时间结束,其股票将从周五开始在Nasdaq市场交易.
若IPO定价为每股19美元,则该公司的估值为120.2亿美元.若定价为20美元,该公司估值可达127亿美元.
目前尚无法立即获得进一步信息.Groupon发言人拒绝对此置评.本次IPO主承销商摩根士丹利,高盛和瑞士信贷也拒绝置评.
Groupon本次IPO是近几年来市场关注程度最高的一次.不过,该公司所从事的团购业务却一直受到一些投资者的质疑.该公司还至少修改过两次账目.(完)
--编译 郑茵;审校 王冠中
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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