雅虎考虑出售少数股权 调整股权结构--消息

路透旧金山/纽约11月2日电---熟知内情人士表示,雅虎(YHOO.O)正考虑出售少数股权给私募基金业者,之後进行大量股票回购,藉以争取时间让公司咸鱼翻身.

这家一度占据主导地位的网路产业先驱眼睁睁地看着美国网路搜寻市占下滑,在此同时谷歌(GOOG.O)仍维持其领先优势,且微软(MSFT.O)也不断扩大网路搜寻的地盘.雅虎的美国展示广告(display ad)业务亦持续下滑.

消息人士指出,该计画的内容为由私募基金业者买下雅虎约20%股权,并使其成为雅虎创办人杨致远及David Filo的盟友,两位创办人共计持有公司9.5%的股权.这是众多考虑的选项之一.

两名消息人士指出,私募基金持股比例低于20%,可以让雅虎避免将此提议交付股东会表决.

这家私募基金公司和两位创办人之後将通过大量股票回购降低在外流通股数,把所持有的股权扩增至约40-45%.雅虎将通过借款来为股票回购融资.

这些消息人士指出,这样的交易将让两位创办人及新的投资者有效地取得控制权,让他们有更多时间来重整事业,而不用部分或全数出售公司.

第二位消息人士表示,根据该计划,雅虎将有更多时间寻求与Facebook、Twitter和Yelp等社交媒体公司进行合作,或进军移动领域.

其他消息人士曾告诉路透,杨致远想找私募股权投资公司进行交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场.

雅虎公司代表拒绝置评.

这个最新方案在雅虎全盘出售的交易进展缓慢之际出台,限制性的保密协议令潜在买家望而却步,雅虎董事会对下一步的方案仍然存在分歧.

这个方案可能使雅虎继续保持独立,但可能不会受到该公司公众股东的欢迎,他们期望雅虎出售,但不能参与投票.

该消息人士称,如果雅虎出售少数股权,可能也会面临阿里巴巴1688.HK的强烈挑战.这家中国电子商务公司已经表示出兴趣想收购雅虎全部或部分股份,雅虎在阿里巴巴持有40%股份.

一位消息人士表示,根据该计划,雅虎将保留其亚洲资产.

其他知情人士表示,雅虎仍在进行战略评估的初级阶段,可能有若干不同的结果.董事会也在考虑几个不同的选择方案.(完)

--编译 张明钧/李春喜;审校 程琳

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