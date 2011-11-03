版本:
中国
科技电子 | 2011年 11月 3日 星期四 11:02 BJT

苹果将发布软件更新 增强手机电池续航力

路透旧金山11月2日电---苹果(AAPL.O)周三表示，针对一些用户抱怨iPhone 4S电池续航力欠佳，该公司将发布iOS 5操作系统软件更新。

苹果发言人称：“少数用户称，iOS 5设备电池续航力低于预期。我们已发现一些影响电池续航力的问题，几周内将发布软件更新予以修正。”

苹果未透露更多细节，但在各大网上论坛，不少用户对iPhone 4S电池续航力颇有怨言。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 科技电子

热门文章

编辑推荐

文章推荐