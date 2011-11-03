美联储官员称财政官员不能躲在联储庇护下

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透11月2日电---美国达拉斯联储总裁费希尔（Richard Fisher）周三称，美国财政当局将国家带入财政的“死胡同”，必须改变其“浪费”的方式，使国家负债得到控制。
费希尔在纽约一个颁奖晚宴的演讲辞中称：“当然，如果央行通过债务货币化去迎合他们，他们就不必收敛，还能继续走老路。”
但费希尔指出，这条老路将导致恶性通胀。他向来对遏制通胀态度强硬。
他说，议员“不得、也不能躲在联储庇护下”，他指的包括民主党和共和党议员。他称：“央行永远不能沦为无能政府的帮凶。”
在美联储周三政策会议上，费希尔与多数委员一样，投票支持维持货币政策不变。
费希尔经常呼吁，财政决策者应采取行动，提振经济复苏，并使预算赤字得到控制。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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