3日午间分析：两市早盘继续盘升

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
承接昨日反弹之势，今日A股市场早盘继续震荡上行。经历昨日确认前期双底颈线2450点支撑有效後，今日沪综指再接再厉，在盘中个股活跃、热点轮动的带动下，沪综指逐渐站稳2500点关口，午盘沪综指报收于2527.93点，上涨0.95%。
从盘面观察，大盘反弹走势得以延续，两市量价配合较为理想，同时股指成功上一个台阶，意味着大盘後市反弹空间进一步打开，政策改善预期以及四季度资金面有所放松成为支撑本次反弹的重要因素，尽管外围环境不尽如人意，但是投资者信心明显增强，市场做多氛围高涨。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。