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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 3日 星期四 11:53 BJT

3日午间分析：两市早盘继续盘升

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接昨日反弹之势，今日A股市场早盘继续震荡上行。经历昨日确认前期双底颈线2450点支撑有效後，今日沪综指再接再厉，在盘中个股活跃、热点轮动的带动下，沪综指逐渐站稳2500点关口，午盘沪综指报收于2527.93点，上涨0.95%。

从盘面观察，大盘反弹走势得以延续，两市量价配合较为理想，同时股指成功上一个台阶，意味着大盘後市反弹空间进一步打开，政策改善预期以及四季度资金面有所放松成为支撑本次反弹的重要因素，尽管外围环境不尽如人意，但是投资者信心明显增强，市场做多氛围高涨。（完）

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