投资者规避风险 亚股、欧元及油价齐跌

* MSCI除日本外亚太区股指下跌1.5%,标普股指期货跌1.3%

* 全球领导人齐聚法国G20峰会

* 欧元跌至1.3680美元,澳元下挫1%

* 预计欧洲央行会议不会调整利率

* 美国原油跌至92美元下方,期铜低于每吨8,000美元

路透新加坡11月3日电---亚洲股市、欧元、大宗商品和澳元周四均下跌,对于欧债危机可能引发金融混乱的疑虑,促使投资人规避风险较高资产,转投相对安全的美元.

美国股市周三反弹後,周四股指期货亦跌,20国集团(G20)领导人正抵达法国参加峰会,希腊退出欧元区的威胁料为峰会主题.

亚洲股市下跌1.5%,原油、铜及与大宗商品关系紧密的澳元下跌1%左右,信用市场走软.

德国和法国领导人对希腊将就救援计划举行公投非常恼火,周三对希腊总理表示,希腊在决定是否想继续留在欧元区之前,不会向其提供新的贷款.

"这显然是比较糟糕的情形,会拖累其它欧元区成员国,"法国兴业银行驻香港的商品策略师Jeremy Friesen表示.

如果希腊公投否决1,300亿欧元救援计划,可能导致无序违约,欧洲银行业者和全球金融体系都将遭殃.

MSCI除日本外亚太股指跌1.5%,标准普尔500指数期货在亚洲跌1.3%.周三美股涨逾1.5%.

日本金融市场因假日休市.

**欧洲央行受关注**

投资者在关注戛纳G20峰会的同时,以关注法兰克福的动态,欧洲央行将在此地举行德拉吉(Mario Draghi)出任总裁以来首次政策会议.

许多分析师认为欧洲央行是唯一有安抚紧张形势能力的机构,且会议後关键问题是其是否会增加购买负债沉重国家公债的规模.预计本次会议不会调整利率.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三调降经济成长预估,上调失业率预估,并称正考虑购买更多抵押支持债券来刺激举步维艰的经济复苏.

欧元兑美元跌0.5%至1.3680美元左右.投资者买进美元避险.美元指数亦小幅上扬.

风险偏好情绪回落也打压油价,美国原油期货跌逾1%至每桶91.46美元.洲际交易所布兰特原油期货跌0.6%至每桶108.69美元.

伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.9%至每吨8,000美元以下.

澳元/美元下跌1%至约1.0230美元.澳元被视为风险货币,因其深受对澳洲天然资源需求的影响.

在亚洲信贷市场,iTraxx不含日本的亚洲投资级指数利差小幅扩大.该指数可以用来衡量风险胃纳.

金价下跌0.7%,至每盎司约1,726美元.(完)

--编译 张若琪/张涛/田建华/戴素萍;审校 高琦/隋芬/张荻/程琳

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