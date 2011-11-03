光大银行重启香港上市计划--报载

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透香港11月3日电---香港南华早报周四报导称,中国光大银行(601818.SS)已重新启动在香港上市的计划,以便在中国大陆货币政策变化的情况下满足资本要求.
报导援引一名匿名消息人士称,这家中型银行尚未决定是在今年底前还是在2012年上半年上市.报导未给出更多细节.
8月份,香港一家中文报纸称,中国光大银行申请豁免,请求允许其香港首次公开募股的公众持股比例低于规定水准,从而缩小其60亿美元IPO的规模.(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
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