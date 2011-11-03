希腊是否留在欧元区对其企业信用评级至关重要--惠誉

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透11月2日电---惠誉表示,希腊主权债无序违约将有损希腊的企业信用状况,但这一後果的严重程度很大程度上取决于希腊是否留在欧元区.惠誉认为希腊离开欧元区将比在欧元区内无序违约更具破坏性.
总理帕潘德里欧周一宣布计画就欧盟/国际货币基金组织(IMF)对希腊的纾困协议举行全民公投,这消息再次引发市场对希腊无序违约的忧虑.惠誉认为,反对该协议将增加主权债无序违约风险,希腊亦可能退出欧元区.
在惠誉假想的两种无序违约情形中,第一个是一国对其债务违约,但仍保留在欧元区,另一个则是离开欧元区.前一种情形中,许多此前信用较高的品种将降至低于投资级,因宏观经济条件恶化,将暂时缺乏融资渠道,公共事业的管理报酬机制或承压.但这些企业料将可以勉强支撑下去.
而在退出欧元区情形中,会出现更多挑战,比如更改本国货币,资本管制以及恶性通胀等.这样一来,企业要向非本国债券持有人和银行偿还已属于外币的欧元债务,就极度困难了.(完)
--编译 石冠兰;审校 王冠中
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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