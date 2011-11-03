半数德国人不希望默克尔连任--民调

路透柏林11月2日电（记者 Veronica Ek）---德国周三发布的民意调查结果显示，半数选民不希望总理默克尔2013年再次当选，同时近一半的人认为，她对欧元区危机处理失当。

德国Forsa研究所为《Stern》杂志所作的民调显示，在回答是否希望默克尔2013年赢得第三次连任的问题时，50%受访者表示“不愿意”。

民调还显示，默克尔的中右翼执政联盟支持率为35%，较中左翼反对派社会民主党及其联盟绿党44%的支持率低9个百分点。

调查中，只有39%的受访者表示希望默克尔再度当选。默克尔自2005年以来一直担任德国总理，曾先与社会民主党组建联合政府，2009年连任後又组建了中右翼执政联盟。

她本届任期已过一半，在整个欧元区危机期间犹豫不决的作风，遭到批评人士抨击。她所在的基督教民主党今年在地方选举中受挫，也影响她在保守党派中的声望。

Forsa调查显示，对于希腊债务失控问题引发的危机，46%的受访者认为，默克尔未使用正确方式应对，42%的人则对她的决定表示支持。

此项调查在10月27-28日进行，近87%的受访者认为，欧盟领导人上周达成的救助计划，对于解决欧债危机还不够。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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