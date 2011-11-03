俄冰球队覆灭空难 责任归咎飞行员

路透莫斯科11月2日电---俄罗斯“9・7”空难造成雅罗斯拉夫尔火车头冰球队队员全部遇难。空难调查组周三称，机上飞行员所受训练不足，而副驾驶则使用了违禁镇静剂。

调查者还认为，事故原因还包括飞机检修不足。这架雅克-42型（Yak-42）客机从机场刚起飞不久後坠毁在河边，机上载有前往白俄罗斯参赛的冰球队员，45名乘客只有一人生还。

在此前一起造成45人死亡的航空事故发生不到6个月时间後，“9・7”空难再度引发民众对俄罗斯航空安全的担忧，促使俄总统梅德韦杰夫呼吁减少俄罗斯小型地方性航空公司数量。

俄罗斯航空安全监管机构Rosaviatsia上月已撤销责任运营商Yak Service的营业执照。

事故调查组负责人莫洛佐夫（Alexei Morozov）称：“飞机引擎处于飞行模式，但飞机没有提速。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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