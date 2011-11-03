俄冰球队覆灭空难 责任归咎飞行员

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透莫斯科11月2日电---俄罗斯“9・7”空难造成雅罗斯拉夫尔火车头冰球队队员全部遇难。空难调查组周三称，机上飞行员所受训练不足，而副驾驶则使用了违禁镇静剂。
调查者还认为，事故原因还包括飞机检修不足。这架雅克-42型（Yak-42）客机从机场刚起飞不久後坠毁在河边，机上载有前往白俄罗斯参赛的冰球队员，45名乘客只有一人生还。
在此前一起造成45人死亡的航空事故发生不到6个月时间後，“9・7”空难再度引发民众对俄罗斯航空安全的担忧，促使俄总统梅德韦杰夫呼吁减少俄罗斯小型地方性航空公司数量。
俄罗斯航空安全监管机构Rosaviatsia上月已撤销责任运营商Yak Service的营业执照。
事故调查组负责人莫洛佐夫（Alexei Morozov）称：“飞机引擎处于飞行模式，但飞机没有提速。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)