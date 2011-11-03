G20决心提高汇率灵活度--公报草案

路透法国戛纳11月2日电---20国集团(G20)公报草案承诺将"更快地"提高汇率灵活度,此番颇为强硬的措辞主要针对中国汇率制度.

G20的消息人士称,除了加快推动实现由市场决定的汇率外,公报草案还包括减少外汇储备过度积累的措辞.

去年11月在韩国首尔发布的G20公报呼吁,"朝着由市场决定的汇率制度迈进,提高汇率灵活性,以反映潜在经济基本面……".

这次的公报草案格外强调,中国等国家对市场力量做出更多反应的必要性.

G20一直主张,像中国这样拥有巨额贸易盈馀,但本币估值偏低的国家必须采取更多行动,通过鼓励增加国内消费帮助全球经济恢复平衡.

一位G20消息人士称,公报草案强调该组织"决心"要提高汇率灵活性,比以往声明的措辞要略微强硬一些,以前用的是"承诺"一词.

该消息人士称,措辞改变表明,中国方面已做好更多准备,让人民币更快地升值.

这位消息人士在G20峰会召开前夕对路透表示,草案还有待G20领导人的批准.此次峰会有可能讨论中国的汇率政策.

消息人士还称,目前尚未就如何加强国际货币基金组织(IMF)可用资源,以帮助遏制欧债危机达成共识.(完)

--编译 白云;审校 王兴亚

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