国家电网主辅分离将移交辅业资产848亿

路透北京11月3日电---中国国家电网周四表示,电网主辅分离正在稳步推进,目前公司正与新组建的两大辅业集团协商办理分离国有产权划转移交工作.涉及移交的辅业资产总额约848亿元人民币,净资产约115亿元.

今年9月29日,国家电网与新建的中国电力建设集团有限公司(中国电建)和中国能源建设集团有限公司(中国能建)签署协议,将其有关区域、省级电力公司所属121户辅业单位的生产经营、安全生产、干部及组织关系等管理权责移交给新集团.

据国家电网今日公布的关于电网主辅分离事项的说明,山东、四川等12个省份的53户辅业单位移交中国电建管理,山西、陜西等11个省份的68户辅业单位移交给中国能建.

说明并称,移交的辅业单位资产总额和净资产最终数据以国资委审批为准.

分离企业国有产权划转移交工作涉及的程序包括,协商签订国有产权无偿划转协议、上报国资委审批等,国家电网将根据工作进展情况及时披露.

国资委在今年4月明确,主辅分离,即将国家电网和南方电网中省级(区域)公司所属的勘测设计,火电、水电施工和电力修造企业等辅业单位分离,与中国电力工程顾问集团、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国葛洲坝集团公司四家中央电力设计施工企业重组,组建两家设计施工业务一体化的综合性电力建设集团.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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