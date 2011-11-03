西方外交官：中国在阿富汗问题上“日益活跃”

路透伊斯坦布尔11月2日电（记者Jonathon Burch/Myra MacDonald）---中国外交部部长助理刘振民周三在阿富汗问题国际会议上发言，称独立和稳定的阿富汗是阿富汗人民、地区国家和国际社会的共同期待，重申中方将坚定支持阿富汗和平重建进程。

外交人士将其表态解读为，中国在阿富汗问题上更“高调”，将发挥更积极的作用。

刘振民呼吁国际社会支持阿富汗实现安全稳定的努力和自主推进民主和解。

他呼吁各国在对阿富汗援助的同时，尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗政府和人民的尊严和权利。

之前中国给外界的印象是，侧重在阿富汗投资，但避免过多卷入阿富汗政治。

西方外交人士称，此次中国外交官员在伊斯坦布尔会议上的表态，表明中国在阿富汗政治和安全问题上，改变了原来的观望态度。

西方外交人士表示，这是中国第一次积极参与阿富汗问题会议公报的草拟。

一名外交官员说：“他们（中国官员）发言积极，在起草公报时提出了几个问题。甚至在中国代表团抵达前，我们都不得开始定稿。”

另一名外交官也称，从中可以看出中国在该地区的地位提升，中国表态也比过去更直率了。

长期以来，中国与阿富汗的关系在很大程度上受到中国与巴基斯坦的密切关系影响。

前述西方外交官说：“在该地区及阿富汗问题上，西方国家需要让中国加入进来，尤其要记住中国与巴基斯坦的密切关系。而过去我们在这方面没做到。”

“中国这是在善意提醒西方国家：在阿富汗和该地区问题上，西方国家不仅要与印度或巴基斯坦接触，还得与中国磋商。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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