《阳歌专栏》中兴低价策略损及获利 柳传志卸任联想董事会主席

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**中兴通讯以低价机抢占市场恐损及获利**

中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)近期利用低成本手机进军各国，力争成为全球品牌，这一冒险策略成效初显。根据国际数据公司（IDC）最新信息显示，中兴在今年第三季度已成为全球第四大手机商，发货量逾1,900万部，全球市场份额接近5%。中兴此前表示，希望出售基于谷歌(GOOG.O)Android系统的低端手机，定价不超过100美元，以薄利或零利润争夺市场份额，从而成为全球第三大手机商。

中兴财报表明，第二、三季度手机营收大幅上涨，但利润逐步下滑。这是非常冒险的举措，因为树立了低端产品制造商的形象後，往往很难提价和改变公司形象。台湾宏基(2353.TW)就是前车之鉴。但至少明後年，尽管中兴利润受损，但其全球市场份额将稳步提高。

此外，据巴西媒体报导称，中兴另一项重大举措是，计划在巴西投资生产线、装配苹果产品。该报导篇幅很短，但指出，中兴将在巴西Hortolandia市组装iPad和iPhone，与富士康(2038.HK)构成直接竞争，後者也在该市开设了厂房。

对此，我想说，如果上述报导属实，祝贺中兴获得苹果这样享有盛誉的公司的订单。但同时我也怀疑，中兴组装苹果产品，利润微薄甚至接近于零，很可能会出现亏损，这意味着，中兴出现利润可能更快下滑。

一句话：中兴通讯野心勃勃，近期推出新业务，至少未来两年将损及盈利能力，长期胜算也仅有50%。

**柳传志再度卸任联想董事会主席**

至少在我看来，中国工商界的快速变化给人以似曾相识的感觉。

苹果(AAPL.O)日前再次将中国排除在iPhone 4S全球发售市场之外，无独有偶，联想集团(0992.HK)次日宣布，其联合创始人柳传志再度卸任董事会主席一职。这种似曾相识的感觉却并未就此结束。这不仅因为柳传志二度卸任，还在于其继任者又是杨元庆。就在联想2005年历史性地收购IBM(IBM.N)个人电脑业务不久，杨元庆在柳传志首次卸任董事长职位後便接过帅印。

我的问题是，杨元庆第一次未能成功，并迫使致柳传志2009年再度出山，那为什麽柳传志现在突然认为杨元庆能够成功了呢？

平心而论，这次情况有所不同。上次，杨元庆被任命为董事会主席，同时，联想任命阿梅里奥(Bill Amelio)担任首席执行官，帮助联想消化其当时刚刚收购的IBM业务。事後证明，这一搭配对联想非常不利，造成损失且经历了一场重大改组，这也使柳传志在2009年重新出马。

这次的情况是，联想刚刚发布了靓丽的业绩报告，该公司本财年第二季净利同比增长88%。继在日本和德国进行一系列收购活动後，联想的市场规模也已超过戴尔DELL.O，成为仅次于惠普(HPQ.N)的全球第二大PC生产商。这些最新收购似乎与收购IBM非常相像，两者均针对成熟的西方市场，而这是联想过去很难驾驭的领域。

我希望杨元庆此次接管成功，而年过七旬的柳传志能够永久退休。但我感觉，杨元庆的回归可能意味着前方还有更多坎坷，当联想跌跌撞撞地尝试整合收购的西方资产，并抢占更多全球市场份额时，联想的盈利能力或受冲击。

一句话：柳传志再度卸任联想董事长意味着该公司未来或将走过一段坎坷路。

**中国电信高层调整 预示或出现行业高层换血**

眼下似乎是大型国企高层大换血的季节，电信行业很可能出现大变动，中国电信(0728.HK) (CHA.N)近日将宣布任命新首席执行官（CEO）。根据调整通知，该公司原董事长兼CEO王晓初改任集团公司董事长，但此举看起来像是其最终出局、为新一代年轻领导班子让位的第一步。国企领导班底每隔10年会大换血一次，目前已在加速培植新一代领导班子。

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 此前也准备让其元老王建宙卸任，为新一代领导班子让位。而就在几天前，中国银行业高层集体大换血，农行(1288.HK)(601288.SS)和建行(0939.HK)(601939.SS)高层分赴金融监管部门任职。

有人也许会不禁自问，这对电信领域有何影响？答案是或许不会立竿见影，但从长远看这两家公司应当会变得更具斗志，在新一代年轻领导班子带领下重新充满活力，成为具有竞争力的企业。此外，他们的新观点还会让其在全球并购领域变得更加果敢。中国移动此前曾尝试涉足这一领域，但多数无果而终；中国电信和中国联通(0762.HK)(CHU.N)迄今还未认真考虑过此事。

中国电信宣布高层人事变动後，主要电信企业中就仅剩中国联通还没有这方面的动作。这让人啼笑皆非，因其一直苦于寻找发展方向，可能是最需要新领导班子的企业。不过，鉴于中国电信的人事变动，加上国企正在发生的普遍变化，要是中国联通在年底前也出现类似的高层变动，也在我意料之中。

一句话：中国电信高层换血，预示着更普遍的行业人事变动，并将使中国三大电信企业在国内外市场变得更加活跃。（完）

编译：黎黎/靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌

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