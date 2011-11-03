朝鲜经济因制裁等影响连续第二年萎缩

路透首尔11月3日电(记者 Jeremy Laurence)---韩国央行周四表示，受国际制裁、农业生产低迷和制造业放缓等因素影响，朝鲜经济去年连续第二年萎缩。

韩国央行(BOK)发布的一份报告显示，朝鲜经济预计在2010年同比萎缩0.5%，2009年同比萎缩0.9%。

韩国央行官员朴成焕(Park Sung-hwan)表示：“去年，在能源短缺、国际制裁和制造业疲软等多重因素影响下，朝鲜经济因国内外经济条件恶化而萎缩。”

朝鲜决心在2012年前成为一个“强大和繁荣的国家”，而韩国对朝鲜经济的此番评估可不是个好兆头。2012年，朝鲜将庆祝金日成诞辰100周年。

朝鲜目前是世界上最贫困和最不发达的国家之一。

有关朝鲜的经济数据，韩国是通过研究朝鲜经济的专门机构计算出来的。

报告称，朝鲜去年的名义国民生产总值(GNI)总计30万亿韩元(265亿美元)，仅是韩国1,173万亿韩元国民生产总值的2.56%。

韩国央行同时表示，去年朝韩间的贸易额同比增加13.9%，至19.1亿美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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