美国有意向印度出售F-35隐形战机

路透华盛顿11月2日电---美国周三表示有兴趣向印度出售最新F-35隐形战机。六个月前，美国以两款较旧战机竞标印度110亿美元采购合同遭到拒绝。

美国国防部向国会递交了有关美印安全合作的报告，其中表示如果印度对美国洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)公司生产的F-35联合攻击战斗机感兴趣，国防部愿意提供有关这种战机的安全和基础设施要求方面的信息。

“如果印度政府要求获得有关采购F-35的更多信息，我们非常愿意与其就此进行讨论，”美国国防部负责南亚事务的副助理部长Robert Scher表示。

F-35战机是五角大楼耗费最高的一项武器采购计划。这种隐形战机由八家国际合作夥伴联合开发，官方估计美军采购的2,447架F-35将耗资3,820亿美元。

印度对这个计划没有表现出特别的兴趣。当美国官员过去向印度暗示这种开放的立场时，印度官员表示他们没有兴趣，因为发展自己的隐形战机要耗费巨大的财力和精力。

在总计九页的报告中，五角大楼表示将继续寻求拓展与印度防务合作的方式，包括在两军关系成熟阶段开展武器联合开发活动。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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