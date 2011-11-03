国际刑事法庭称赛义夫可能试图逃离利比亚

路透联合国11月2日电（记者 Louis Charbonneau）---国际刑事法庭（ICC）首席检察官官莫雷诺-奥坎波(Luis Moreno-Ocampo)周三表示，利比亚前领导人卡扎菲之子赛义夫（Saif al-Islam）可能在雇佣军帮助下试图逃离利比亚。

莫雷诺-奥坎波还表示，他正在调查卡扎菲及其情报部门负责人在今年稍早镇压反抗活动期间，是否下令实施了大规模性暴力活动。卡扎菲在上月被反抗力量抓捕之後不久死亡。

但他告诉联合国安理会，他的调查将不会限于卡扎菲的军队。

“北约军队被指控有犯罪活动，利比亚国家过渡委员会所属部队被指控有犯罪行为......效忠卡扎菲的部队也被指控犯罪。”他在对安理会的发言中表示。

“（检察官）将公正、独立地仔细核查这些指控。”

北约否认在打击卡扎菲军队的七个月空袭期间，曾故意选择平民目标进行攻击。有指控称疑似卡扎菲支持者被处死和受到虐待，利比亚国家过渡委员会誓言将对此展开调查。

人权组织表示，利比亚国家过渡委员会所属部队随意逮捕和拘禁撒哈拉以南非洲移民工人，因怀疑他们支持卡扎菲。

利比亚临时政府表示，希望在利比亚审判赛义夫和前政权情报部门负责人塞努西（Abdullah al-Senussi）。ICC指控他们两人犯有反人类罪和战争罪。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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