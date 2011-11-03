希腊退出欧元区的威胁笼罩G20峰会

* 梅克尔和萨科齐告诉希腊是时候决定是否留在欧元区

* 帕潘德里欧称可能在12月4日举行全民公投

* 希腊财长称是否留在欧元不能取决于全民公投

* 奥巴马将会见梅克尔,商讨欧元区危机

路透法国戛纳11月3日电---希腊可能退出欧元区的威胁,笼罩着将于周四召开的20国集团(G20)峰会.此前法国和德国很清楚的表明,希腊必须迅速决定其是否还希望留在欧元区.

戛纳G20峰会本来是要专注于全球货币体系改革和抑制投机资本流动的措施,但希腊总理帕潘德里欧周一意外决定将针对希腊的欧盟/国际货币基金组织(IMF)新援助协议进行全民公投,令峰会必须转换重点议题.

帕潘德里欧在峰会前夕被请到戛纳,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔对他的决定均表现出明显的愤怒,并提出严正警告.帕潘德里欧的全民公投决定已导致全球股市重挫,欧元盘旋走低.

德法首脑认为,帕潘德里欧将把全民公投提前至12月初,并坚持认为此次全民公投将侧重于希腊是否要留在欧元区这一更广泛的问题,而不只是就1,300亿欧元新救助计划进行投票.希腊大多数人都对新救助计划持反对态度.

帕潘德里欧和希腊财长在与德法首脑的会谈结束後立即回国.帕潘德里欧在回国前表示,全民公投可能在12月4日举行,并将聚焦"我们是否想留在欧元区".

但希腊财长Evangelos Venizelos周四回国後在声明中表示,希腊是否留在欧元区,不能取决于一次全民公投--这显然与欧元区大国和帕潘德里欧的表态不符.

他称,"希腊成为欧元区成员国是一项历史性成果,这一点不容置疑.希腊人民的这一成果不能由一次公投来决定."

梅克尔和萨科齐亦明确表示,在通过全民公投之前,希腊不会拿到避免违约所必需的80亿欧元的援助款项.

如果投票未获通过,欧盟/IMF的援助将终止,从而令希腊陷入无序违约,其影响将波及整个欧元区,拖累到意大利和西班牙等大型经济体.

"希腊必须决定是否要继续留在欧元区,"萨科齐在与梅克尔举行的联合记者会上表示.

德国总理称与帕潘德里欧的会谈很艰难,并表示如果希腊不愿接受援助,稳定欧元区的目标终究要比救助希腊更为重要.

**减轻损害**

法国、意大利及西班牙国家元首、德国财长、国际货币基金组织(IMF)主管官员、欧洲央行及其他欧盟高层官员将于周四上午会晤,讨论如何加速执行10月27日所达成对抗危机的方案.

在希腊总理决定交付公投,导致欧盟陷入遏制损害模式之前,上述方案旨在阻遏长达两年之久的危机,内容包括减轻希腊债务负担、欧洲银行业资本重组,以及杠捍操作欧洲金融稳定机构(EFSF)等.

"这项公投令本已错综复杂的危机更加复杂,带来更多变数,"现任布鲁克林研究所资深研究员的IMF前任执委Domenico Lombardi表示.

"最重要的是,这启动了可能最终导致希腊退出欧元区的政治机制."

随着这一小型欧元区峰会的召开,梅克尔将与美国总统奥巴马举行会谈.奥巴马即将进入连任选举年份,他担心欧元区危机会愈演愈烈,从而打击苦苦挣扎的美国经济.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周三表示,美联储削减了成长预估,并调高了失业率预估.

G20峰会将以工作午餐正式掀开帷幕,午餐会本将关注世界经济,但现在可能会被欧洲债务问题主导.

萨科齐曾寄望把法国担任G20主席国的机会当作2012年连任选举的出发点,他设定了雄心勃勃的目标,包括重新构想全球货币系统,以及抗击商品价格波动的举措.

但他被迫降低了预期,因抗击危机变比世界经济改革更为迫切.

**中国需要掌握更多细节**

萨科齐周三与中国国家主席胡锦涛会面,以期说服中国帮助提高欧元区救助基金的救助能力.

根据中国外交部发表的声明,胡锦涛对萨科齐表示,欧洲债务问题应该主要依靠欧洲解决.

中国财政部副部长朱光耀在双方会谈之後表示,仍无法考虑增加对EFSF的投资,因中国方面需要就欧洲问题了解更多细节.

对于欧洲控制债务危机能力的疑虑直推意大利陷入危险处境.

意大利公债较德国公债风险溢价本周触及欧元面世以来高位,尽管欧洲央行买入意大利公债.

意大利总理贝鲁斯科尼在要求其辞职呼声高涨的情况下,急忙采取措施安抚市场,召开内阁紧急会议,讨论加速预算改革.(完)

--编译 侯向明/王翔琼/龚芳/石冠兰/李爽; 审校 白云/丁琦/隋芬/王丽鑫

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