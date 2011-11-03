3日盘後分析：反弹若升级 一点需确认

近几日A股市场给人的感觉就是“上窜下跳”，虽然盘中仍不乏热点个股，但是投资者明显感觉到操作难度骤然加大，其中早盘追涨的投资者相信这种感受最深。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

近几日A股市场给人的感觉就是“上窜下跳”，虽然盘中仍不乏热点个股，但是投资者明显感觉到操作难度骤然加大，其中早盘追涨的投资者相信这种感受最深。

继上周五连阳之後，本周一大盘强势整理，随後几个交易日股指波动幅度明显加大，周二股指冲高回落，周三受欧美股市重挫影响，两市股指大幅低开，随後在金融、地产等权重股的带动下冲上2500点关口，而今日股指小幅高开後一度继续震荡上行，但是午後股指却逐级震荡回落，收出倒“T”阴十字星。

从技术层面分析，今天大盘早盘一度放量上攻，但是在短线获利盘回吐的压制下，多方并没有成功攻破压力位，同时量能放大指数却表现停滞，再加上今日收出倒“T”型十字星，预示着大盘短线调整的概率有所增加。

从近两日大盘的走势看，不少投资者认为，大盘确认前期双底颈线支撑後，反弹空间进一步打开，未来股指将再上一个台阶。

对，没错！笔者也是这麽认为，不过这是有前提的，即股指实打实的回踩确认前期双底颈线支撑。虽然从K线图上看，昨日大盘出现中阳线看似确认完毕，但是这是受到周二欧美市场突发性事件的影响，导致昨日股指跳空低开，直接考验2450点支撑，这似乎并不能说明已经确认完毕。

而今日指数承接昨日尾市的强势选择继续上攻，其结果有目共睹。相信今日不少资金还在为昨日没能进场而苦恼，并选择早盘追涨，这从早盘沪市成交量超过800亿元就可以看出，而午後成交量却明显萎缩，这说明当踏空资金回补仓位的时候，提前介入的资金已经开始获利了解，资金的分歧导致股指上冲乏力，最终冲高回落。

尽管短线大盘存在调整的风险，但是投资者也不宜过分悲观，笔者认为，大盘短线调整空间有限，未来仍将维持震荡盘升的格局。

一方面，外围市场的动荡并没有对A股市场产生特别大的影响，可以看出市场信心相对稳定，随着通胀压力缓解和资金面进一步松动，A股市场的做多信心有望进一步增强。

另一方面，支撑本次反弹的关键基础就是投资者对于调控政策的放松预期。昨日有报导称八部委联合发文力挺科技型中小企业在股市和债市直接融资，由此可见政策微调逐步由预期开始一步步实施。

此外，央行停发三年期央票以及地量发行1年期央票，本周可能再次重回净投放，银行间利率大幅下挫，可见四季度资金面相比于前三个季度比较充裕。

操作上，投资者可关注60日线以及前期双底颈线的支撑，随时做好准备，一旦确认，可积极参与反弹行情。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。