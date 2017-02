美国30家大企业2008-2010年未缴税

路透11月3日电(记者 Kevin Drawbaugh)---周四发布的智库研究报告称,2008-2010年间,有30家盈利的美国大公司未缴所得税。当前各方呼吁美国国会推动税收改革,但国会似乎既缺乏能力也缺乏意愿。

此项研究涵盖280家财富500强企业,其中华盛顿特区电力公司PepcoPOM.N实际税率最低,为负57.6%。

报告称,美国法定企业所得税率为35%,是税率最高的国家之一,但在2008-2010年间,研究中所涵盖公司依此缴税的非常少。

智库公民税收正义组织(Citizens for Tax Justice )和税收与经济政策研究所(Institute on Taxation and Economic Policy)的研究表明,2008-2010年间,这些企业的实际税率平均为18.5%。

此项报告中提到的30家未缴税的30家大公司中,包括通用电气(GE.N)。而此项研究涵盖的280家大公司期间均为盈利。

报告指出,企业会振振有词地说,是法规存在漏洞,他们少缴税是完全合法的。

报告说:“但这并不意味着,那些少缴税的企业就没有责任。法律执行环境并非真空,往往受企业游说、威胁和活动支持等力量影响。”

报告中回顾了1986年总统里根推行的税收改革,当时里根批准大幅调高企业税率,同时削减个人税率。

据公民税收正义组织计算,里根改革前,美国企业实际税率平均为14%,改革後大幅上升,到1988年达到了26.5%.

但此後企业找到了相应对策,到2002-2003年实际税率又降回到17%左右。(完)

编译:朱淑珍 发稿:程芳

