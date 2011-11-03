希腊公投一石激起千层浪 欧元区考虑希腊退出可能

* 希腊财长反对全民公投--消息

* 德法向希腊发出就去留欧元区作决定的最後通牒

* 欧元集团主席贾克称研究希腊退出欧元区的方案

路透雅典/戛纳11月3日电---周四欧洲领导人为希腊离开欧元区做准备,以保护问世达12年之久的欧元.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔在戛纳一次会议中对希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)言辞激烈的表示,在希腊的全民公投决定履行对欧元区所作的承诺之前,不会再获得一分救助款.希腊本应在本月获得80亿欧元救助.

在雅典,希腊财长脱离总理阵营,反对就是否留在欧元区举行全民公投.此前数小时,德法两国向希腊发出作决定的最後通牒.

希腊局势愈发混乱,加上欧元区笼罩不确定性,导致亚洲股市及商品价格下跌,并引发资金涌向德国公债避险的风潮.

希腊财政部长Evangelos Venizelos陪同总理帕潘德里欧从戛纳返回希腊後,发布了一项强硬声明,称希腊的欧元区成员国资格是一项历史成就,"非公投所能决定".

一名希腊财政部消息人士表示,Venizelos反对在当前这一重要时刻冒公投的风险.关于周一提出的希腊公投案,Venizelos一直被他的社会党对手给蒙在鼓里.

"在这些条件下,希腊真的完全不需要公投."该名消息人士向路透表示,他要求匿名.

出言反对公投的希腊执政党PASOK的国会议员人数增加,同时要求组成全国团结政府或提早举行选举,这令人质疑帕潘德里欧能否赢得周五的信任投票,或是通过举行公投的法案.

欧元区领导人首度公开讨论希腊退出欧元区的可能性,希望能够对雅典当局尽力施压,并为一旦希腊公投否决援助协议时保护欧元预作准备.

梅克尔在一个午夜举行的新闻发布会上说,虽然她更愿选择在希腊为成员国的情况下稳定欧元,但优先任务还是拯救欧元,而非援助希腊.

卢森堡总理兼欧元集团主席贾克表示,决策者正就希腊退出欧元区的可能情况进行研究.

"我们正就如何确保德国、卢森堡乃至欧元区的人们不会遭遇灾难而进行研究.我们对相关形势完全有准备."

法国欧洲事务部长Jean Leonetti直言,没有希腊欧元也能维持.

他对RTL电台说,"我们是可以越过希腊的,没有它我们也能生存." (完)

--编译 田建华/张明钧/侯向明;审校 王洋/丁琦/王丽鑫

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