希腊执政党议员要求总理辞职 公投引争议

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透雅典11月3日电---希腊执政党议员Dimitris Lintzeris周四要求总理帕潘德里欧辞职.
社会党议员Lintzeris在议会外对记者称,"总理必须调动宪法和党派程序来使得政局平稳发展.而他已属于过去."
Lintzeris过去曾呼吁成立全国联合政府,但其最新言论是他首次明确要求首相辞职.尚不清楚周五的信任投票中他是否会投赞成票.(完)
--编译 田建华/白云;审校 隋芬/王洋
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另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)