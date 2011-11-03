希腊执政党议员要求总理辞职 公投引争议

路透雅典11月3日电---希腊执政党议员Dimitris Lintzeris周四要求总理帕潘德里欧辞职.

社会党议员Lintzeris在议会外对记者称,"总理必须调动宪法和党派程序来使得政局平稳发展.而他已属于过去."

Lintzeris过去曾呼吁成立全国联合政府,但其最新言论是他首次明确要求首相辞职.尚不清楚周五的信任投票中他是否会投赞成票.(完)

--编译 田建华/白云;审校 隋芬/王洋

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