墨西哥敦促中美就温气减排达成一致

路透法国戛纳11月3日电---墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)周四敦促美国和中国就控制温室气体排放达成一致，以确保本月晚些时候在南非举行的联合国气候会谈的成功。

卡尔德隆在20国集团领导人会议间隙对商界领袖表示：“美国和中国之间达成协议是绝对必要的。”

“世界最大经济体和世界最大温室气体排放国作出正式承诺对人类而言是至关重要的。”

持续近二十年的联合国气候变化谈判迄今尚未就控制温室气体排放找到新的具约束力的方法。作为世界最大的温室气体排放国，美国和中国从未就温室气体的强制排放上限正式签署协议。

卡尔德隆表示，认为金融和经济危机要比控制碳排放重要的想法是错误的。他敦促成熟和新兴经济体加大绿色投资。

卡尔德隆说：“我们需要同时解决金融危机和环境危机。”

“我们能采取的所有有利于绿色经济的措施都要比气候变化的成本来得便宜。”

各国定于11月28日-12月9日在南非城市德班就促进达成新的气候协议举行会谈。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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