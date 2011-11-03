人民币兑美元上涨 收报交易区间下限

* 人民币兑美元收涨,受中间价创新高带动

* 即期汇价收报于交易区间下限

* 客盘购汇需求依然强烈

* 市场关注点转向欧洲央行会议

路透上海11月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周四收盘上涨,受中间价创汇改来新高带动.但即期汇价收在交易区间下限,表明客盘购汇需求依然强烈.

"因为有套利空间在,所以很多机构把购汇放在境内,而到香港去结汇,这才导致了目前这种情况,并且很可能还要延续下去."北京一位银行交易员称.

他表示,人民币中间价创出新高,等于直接上抬了即期汇价的交易区间.

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3514元为今日人民币兑美元交易区间下限.

上述交易员并指出,相较国际市场,人民币兑美元走势相对独立,"不是说欧债问题对人民币没有影响,但关键还看中国央行的态度,毕竟我们还不是完全市场化的."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3514 6.3430 6.3514 *6.3198 6.3297 6.3573

注:*表示创2005年汇改以来新高

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,也是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3680/20 6.3690

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3930/80 6.3880

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水135点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3379元.

东京汇市欧元周四在亚洲市场走低,因希腊计划就债务援助方案进行全民公投引发担忧,市场人士认为欧元未来几个月可能进一步下跌.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)会议并未推出任何新措,仅称正考虑扩大购买抵押支持证券(MBS)以刺激举步维艰的经济复苏.市场焦点随後转向即将召开的欧洲央行会议.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/刘昕; 审校 张喜良

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