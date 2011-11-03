分析：本土高端啤酒蓄势待发 国际品牌或尝“苦酒”

2006年8月18日资料图片，青岛一男子在超市手拿袋装啤酒。 REUTERS/Nir Elias

路透香港11月3日电(记者 Charlie Zhu/Donny Kwok)---在高额利润和巨大增长潜力的驱使下，中国本土啤酒厂商正在大力拓展高档啤酒市场，处于主导地位的外国企业面临严峻挑战。

中国去年啤酒消费量达到450亿升，是美国市场的近两倍，并有望于未来数年以每年5%的速度增长，增速相当于今年全球啤酒市场2.5%增幅预估的两倍。

高端的生啤产品消费仅占中国整体啤酒市场的5%，而法国、德国等发达国家的这一比例高达50%，美国的消费比例为30%。

分析人士表示，主要受品牌意识提高以及中产阶级崛起带来生活方式改变的推动，未来5-10年高端啤酒将占到中国啤酒年产量的四分之一。

对于香港的中国商人Paul Sin来说，喝啤酒不光只是口感的问题，也关乎民族自豪感。

年过花甲的Sin在香港一家高档饭店边品酒边说道：“我们现在能品尝到自己生产的优质啤酒，也尝到了我们经济成功发展的喜悦。”

他说：“我们的啤酒现在能与喜力(Heineken)和蓝妹啤酒(Blue Girl)并驾齐驱。 ”蓝妹啤酒由韩国 Oriental Brewery公司出品。

得益于巨大的销售网络、全国普及率和成本优势，本土主要啤酒生产商的高端啤酒市场成长速度很可能超过国际品牌。

这可能会对百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)等外国品牌构成重大威胁。百威英博以45%的市场份额主导着中国的高端啤酒市场。

青岛啤酒(0168.HK) (600600.SS)以15%的市场份额位居第二，而荷兰喜力(HEIN.AS)和丹麦嘉士伯(Carlsberg AS) (CARLb.CO)的市场份额分别是7.5%和6.1%。

尽管对原料和包装品质要求更高，且在营销和广告方面的开支更大，导致生产成本相对上升，高端啤酒的售价通常要比普通啤酒高出30%-50%，最终能够获得更高利润。

包括“青岛纯生” 在内的青岛啤酒的领军产品今年第三季度产量增加了11%，而其非核心品牌增长无几。

中国最大的啤酒生产商——华润雪花啤酒(中国)有限公司(CR Snow)上半年高端啤酒销售大幅增长48%，占全部产品销售的21%，高于去年同期17%的占比。

瑞信负责全球啤酒行投资银行业务的David Serre表示：“啤酒业正努力提高平均售价，以期将利润率提高至国际市场水平。”

“如果高端啤酒战略没错，定价机制也没错，利润增长前景无疑将很惊人。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。