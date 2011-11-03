新加坡政府投资公司增持中石化H股

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透香港11月3日电---据香港联交所周四的资料显示,新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]近日在市场上增持中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股股份,持股升至5%.
联交所资料显示,GIC于周一(10月31日)按平均每股7.473港元,购入中石化176.6万股H股,涉资约1,320万港元.本次增持後,其持股由4.99%升至5%,或8.4亿股股份.
按规定,任何投资者首次持有一家上市公司逾5%股权,均须在三个交易日内向联交所申报.
GIC为全球第八大主权基金,资产估计达3,000亿美元.该公司于今年7月曾表示,美国及欧洲的中长期财政压力疑虑,促使GIC将更多资金转向新兴市场.
中石化为亚洲最大炼油商,亦是中国第二大油气生产商.
其H股周四收跌2.79%,报7.31港元;今年以来累计跌1.75%,跑赢同期恒生指数16.47%的跌幅.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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