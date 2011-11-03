新加坡政府投资公司增持中石化H股

路透香港11月3日电---据香港联交所周四的资料显示,新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]近日在市场上增持中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股股份,持股升至5%.

联交所资料显示,GIC于周一(10月31日)按平均每股7.473港元,购入中石化176.6万股H股,涉资约1,320万港元.本次增持後,其持股由4.99%升至5%,或8.4亿股股份.

按规定,任何投资者首次持有一家上市公司逾5%股权,均须在三个交易日内向联交所申报.

GIC为全球第八大主权基金,资产估计达3,000亿美元.该公司于今年7月曾表示,美国及欧洲的中长期财政压力疑虑,促使GIC将更多资金转向新兴市场.

中石化为亚洲最大炼油商,亦是中国第二大油气生产商.

其H股周四收跌2.79%,报7.31港元;今年以来累计跌1.75%,跑赢同期恒生指数16.47%的跌幅.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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