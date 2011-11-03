欧元上涨 因希腊放弃公投的乐观预期盖过欧洲央行降息

* 希腊可能放弃公投

* 欧洲央行降息25个基点至1.25%

* 美国就业数据可能影响美元人气

路透纽约11月3日电---欧元兑美元和日圆周四上涨,走势波动,因希腊可能放弃公投的乐观预期盖过欧洲央行意外降息.

欧洲央行(ECB)周四将指标利率下调25个基点至1.25%,因欧元区债务危机不断恶化,盖过了对持续高通胀率的忧虑.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,2011年下半年欧元区可能陷入"温和衰退",今日降息是全体一致决定的.

尽管降息不利于欧元,希腊传出的令人振幅的消息提振投资者人气.消息人士称,如果主要政党达成政治协议,希腊的全民公投将不会进行.欧洲领导人首次讨论希腊退出欧元区的问题,以保护欧元.希腊财长呼吁政府放弃公投,竭尽所能落实欧盟救助协议.

纽约汇市尾盘,欧元/美元上涨0.7%,至1.3846美元,德拉吉的鸽派评论导致欧元一度低于1.37.

"欧洲央行降息并警告经济疲软导致投资者作空欧元,但是随後遭到轧空,因希腊可能放弃公投."Forex.com首席分析师Brian Dolan称,"欧元今日走势犹如溜溜球."

希腊执政党内部的分歧导致市场很怀疑希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)能否通过周五的信任投票.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)敦促希腊考虑清楚是否愿意继续留在欧元区,由希腊人民选择通过选举或公投作出决定.

欧元兑日圆上涨0.7%报108.02日圆,美元兑日圆持平于78.02日圆.

美国劳工部周四公布的数据显示,10月29日当周初请失业金人数降至39.7万人,预估为40万人;前周修正後为40.6万人,初值为40.2万人.

在周五美国公布非农就业报告前,市场震荡.路透调查显示,市场预期10月美国非农就业岗位增加95,000.

"我认为10月非农就业岗位增加14万,因美国经济继续显示出韧性.本周公布的ISM制造业和非制造业指数都显示就业走强."Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson表示.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3813 1.3746 +0.49 +3.26 1.3377

美元/日圆 78.06 78.04 +0.03 -3.81 81.15

欧元/日圆 107.85 107.28 +0.53 -0.72 108.63

美元/瑞郎 0.8785 0.8836 -0.58 -5.89 0.9335

英镑/美元 1.6063 1.5945 +0.74 +2.97 1.5599

美元/加元 1.0072 1.0139 -0.66 +1.05 0.9967

澳元/美元 1.0405 1.0337 +0.66 +1.98 1.0203

欧元/瑞郎 1.2134 1.2148 -0.12 -2.83 1.2488

欧元/英镑 0.8612 0.8619 -0.08 +0.47 0.8572

新西兰元/美元 0.7947 0.7907 +0.51 +2.00 0.7791

美元/挪威克朗 5.5870 5.6527 -1.16 -4.03 5.8218

欧元/挪威克朗 7.7217 7.7718 -0.64 -0.87 7.7895

美元/瑞典克朗 6.5679 6.6010 -0.50 -2.11 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.0771 9.0825 -0.06 +1.07 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)