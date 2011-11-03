全球金价收高1.5%

* 受欧元区和希腊忧虑影响,避险买盘再度浮现

* 欧洲央行降息25个基点後,金价获得支撑

* 随着金价上涨,市场出现看涨期权交易

* 市场关注:美国将于周五公布非农就业数据

路透纽约/伦敦11月3日电---金价周四收高1.5%,受欧洲央行意外降息及避险买盘带动,因希腊政府摇摇欲坠加剧了欧盟未来的不确定性.

黄金创下七个交易日内最大单日涨幅,因希腊政府可能放弃公投,同时欧洲领导人首次讨论希腊可能退出欧元区.

支持黄金作为避险交易的另一因素是,美国数据显示10月服务业增长放缓,而且金融市场因美国期货经纪商MF Global Holdings倒闭而具有不确定性.

"预计避险因素将使整体贵金属价格上涨,"Heraeus Precious Metals Management副总裁Miguel Perez-Santalla称.

1840GMT时,现货金涨1.5%,报每盎司1,763.60美元,为连续第三天上扬.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金涨35.50美元,报1,765.10美元.成交量略低于30日均值.

COMEX黄金期权场内交易商Jonathan Jossen报告称,执行价在2,000美元的看涨期权有大量交易,多数期权将在12月到期.

欧洲央行周四意外降息25个基点,而且欧洲央行新总裁德拉吉称欧元区在今年馀下时间可能将陷入"温和衰退",此後黄金维持升势.

但降息效应可能只是短暂的,丹麦盛宝银行资深经理Ole Hansen称,"因为降息决定是在欧洲情势日益模糊的情况下作出的,我们不时得到希腊的消息."

黄金和其他商品亦因美元兑欧元下跌而获得支撑.

美国供应管理协会(ISM)公布,10月服务业活动成长步伐为三个月来最慢,此後黄金扩大升势.

现货银涨0.8%,报34.48美元.现货铂金大涨2.4%,报1,634.75美元,现货钯金升1.1%,至653.72美元.

--------------------------1840 GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日 当前

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 1765.10 35.50 2.1 1724.00 1768.50 137,248

COMEX白银期货 34.498 0.555 1.6 33.270 34.905 36,780

COMEX铂金期货 1647.00 45.70 2.9 1587.50 1648.00 6,288

COMEX钯金期货 662.10 13.45 2.1 636.60 674.50 3,867

现货金 1763.60 25.90 1.5 1723.70 1766.60

现货银 34.480 0.260 0.8 33.300 34.840

现货铂金 1634.75 38.50 2.4 1589.50 1641.49

现货钯金 653.72 6.84 1.1 639.50 671.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)