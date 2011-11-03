希腊总理准备辞职并放弃公投--消息

在欧盟领导人为保护欧元而提出希腊退出欧元区的可能後,该国受到了来自欧洲的强大政治压力,促其为接受新的援助协议达成政治共识,而非进行全民公投. 政府消息人士称,希腊总理帕潘德里欧屈从于内阁中反对派的压力,同意辞职并为拟议中的联合政府让路,若其政党周五帮助赢得信任投票. 路透