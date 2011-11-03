欧洲央行周四意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称欧元区可能在2011年馀下时间陷温和衰退,且''很可能大幅调降2012年平均实质GDP增长预估,''. 他上任第一周就陷入一场极度的混乱,欧元区领导人正思考万一希腊退出欧元区的可能.他未承诺扩大央行购债计划来支撑意大利和西班牙等国.路透