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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 4日 星期五 07:38 BJT

欧洲央行意外降息

欧洲央行周四意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称欧元区可能在2011年馀下时间陷温和衰退,且"很可能大幅调降2012年平均实质GDP增长预估,". 他上任第一周就陷入一场极度的混乱,欧元区领导人正思考万一希腊退出欧元区的可能.他未承诺扩大央行购债计划来支撑意大利和西班牙等国.路透

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