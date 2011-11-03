国际刑事法庭称赛义夫可能试图逃离利比亚

国际刑事法庭首席检察官官莫雷诺-奥坎波周三在联合国安理会表示，利比亚前领导人卡扎菲之子赛义夫可能在雇佣军帮助下试图逃离利比亚。他还表示，他正在调查卡扎菲及其情报部门负责人在今年稍早镇压反抗活动期间，是否下令实施了大规模性暴力活动。路透