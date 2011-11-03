楼市是美国经济复苏关键--美联储

说到美国经济,所有话题都得回到房屋市场. 美联储和政府官员重新强调要让楼市重现生机,反映指望通过良性房屋市场支撑美国经济,将有一段很长的路要走. 美联储主席伯南克在政策会议後的记者会上说到,''房屋市场是很重要的领域,楼市问题是我国经济未能快速复苏的一个主要原因.'' 路透