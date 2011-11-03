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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 4日 星期五 07:41 BJT

G20决心提高汇率灵活度--公报草案

20国集团(G20)公报草案承诺将"更快地"提高汇率灵活度,此番颇为强硬的措辞主要针对中国汇率制度. 消息人士称除了加快推动实现由市场决定的汇率外,公报草案还包括减少外汇储备过度积累的措辞,这次公报草案格外强调,中国等国家对市场力量做出更多反应的必要性. 路透

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