胡锦涛：解决欧债问题主要靠欧洲

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透11月3日电---中国周四称，欧元区应解决其自身债务问题，但也表示，其它国家应当提供支持和帮助。
中国政府发布的评论显示，中国国家主席胡锦涛周四在与金砖国家领导人会晤时称：“解决欧洲债务问题主要还是要靠欧洲。”
“我们相信欧洲完全有智慧、有能力解决债务问题。同时，国际社会也应该提供支持和帮助。”
中国拥有3.2万亿美元外汇储备，欧元区希望，中国能投资部分资金，在支持其援助计划中扮演举足轻重的角色。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)