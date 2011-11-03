胡锦涛：解决欧债问题主要靠欧洲

路透11月3日电---中国周四称，欧元区应解决其自身债务问题，但也表示，其它国家应当提供支持和帮助。

中国政府发布的评论显示，中国国家主席胡锦涛周四在与金砖国家领导人会晤时称：“解决欧洲债务问题主要还是要靠欧洲。”

“我们相信欧洲完全有智慧、有能力解决债务问题。同时，国际社会也应该提供支持和帮助。”

中国拥有3.2万亿美元外汇储备，欧元区希望，中国能投资部分资金，在支持其援助计划中扮演举足轻重的角色。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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