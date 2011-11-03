希腊总理准备辞职并放弃公投

* 总理同意辞职,放弃公投--消息

* 反对党接受援助协议,提出组建过渡政府

* G20峰会讨论为IMF提供更多资源

* 美中俄领导人敦促欧洲采取行动应对危机

路透雅典/戛纳11月3日电---在欧盟领导人为保护欧元而提出希腊退出欧元区的可能後,该国受到了来自欧洲的强大政治压力,促其为接受新的援助协议达成政治共识,而非进行全民公投.

20国集团(G20)峰会周四在法国召开,希腊形势风云突变使会议首日阴霾罩顶,各国领导人敦促欧洲采取行动防止主权债务危机扩散.

政府消息人士称,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)屈从于内阁中反对派的压力,同意辞职并为拟议中的联合政府让路,若其政党周五帮助赢得信任投票.

一消息人士称,"他被告知必须安静地离开,以挽救他的政党.他同意辞职.过程非常和平,没有发生言语冲突."

帕潘德里欧暗示,为了国家团结,他已准备好辞职.他向议会表示,不会抓住总理之位不放.帕潘德里欧的父亲和祖父都曾担任希腊总理.

20国集团(G20)在戛纳(Cannes)的会议讨论了增加国际货币基金组织(IMF)实力,以及构建一道金融防火?来保护脆弱的欧元区经济体意大利和西班牙免遭可能的希腊违约拖累.

帕潘德里欧称,举行公投"本身并不是目的",他乐见希腊放弃公投.公投的消息引发全球金融市场慌乱,且激怒了欧元区夥伴国.

帕潘德里欧向泛希腊社会主义运动党(Pasok)议员表示,已同意与中右翼反对党就过渡政府就落实上周达成的新欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划进行讨论,并为提前大选做准备.

周三晚间在戛纳一场紧急会议中,法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理默克尔警告帕潘德里欧称,在希腊实现对欧元区的承诺前,希腊一分钱都拿不到.

给希腊的80亿欧元救命钱原定于本月发放.希腊方面表示,如果得不到援金,希腊的现金将在12月中旬用光.

尽管希腊动荡局势和欧元区面临不确定性,但欧洲股市和欧元在震荡交投中大幅上扬,因希腊放弃全民公投的可能性上升.

欧洲央行(ECB)亦意外降息25基点至1.25%,并称眼下将继续执行公债购买计划以支持其货币政策.此举提振市场.

G20消息人士透露,中国、俄罗斯和美国领导人敦促欧洲加快行动以遏制欧债危机,美国政府敦促德国软化立场,让欧洲央行在抗危机过程中发挥更大作用.

俄罗斯总统梅德韦杰夫说,"欧洲应当自己救自己.目前欧盟在这方面万事俱备--不管是政治权力,金融资源还是多国的支持."

加拿大总理哈珀表示,G20领导人讨论了希腊若退出欧元区的应急计划,"但我预计多数人会保持冷静,(希腊)会接受援助协议."

**希腊内部倒戈**

在希腊方面,财长Evangelos Venizelos领头对总理发起反抗,称希腊的欧元区资格是个历史的成就,不能由公投来决定.

持反对意见的社会主义运动党议员呼吁成立临时的统一政府,部分人士建议可由前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯来带领.

反对党领导人Antonis Samaras则呼吁成立过渡政府,在数周内提前举行大选,并称国会应首先批准上周的1,300亿欧元纾困协议.

欧盟领导人长久以来均呼吁希腊国内一致支持艰苦的撙节措施,以降低该国的债务.希腊债务今年料达到相当于国内生产总值(GDP)的160%.(完)